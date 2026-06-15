毎週月曜更新！最新Steamゲーム売り上げランキング 第171回
毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
新感覚かくれんぼゲーム『めっちゃカメレオン』が1位！セール中の「FFVIIリメイク」2作品がダブルランクイン【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、lemorion_1224による真っ白な自分の体に絵を描いてステージに擬態する新感覚かくれんぼゲーム『めっちゃカメレオン』が初登場1位！ 2026年6月17日まで20％オフのお買い得価格で購入できる。
2位にはXbox Game Studiosの『Forza Horizon 6』が、3位にはスクウェア・エニックスの「FFVIIリメイク」シリーズの第一作『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』がランクインしている。後者はセール中なので、お見逃しなく。
以降の『スト6』『PoE 2』『モンハンワイルズ』『FFVIIリバース』も絶賛セール中なので、気になっていた人はぜひチェックしよう。そのほか、ランキングの詳細は下記を確認してほしい。
※2026年6月15日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『めっちゃカメレオン』
●lemorion_1224
●発売中
●632円（2026年6月17日まで20％オフ、以降は790円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/4704690/_/
© lemorion_1224
2.『Forza Horizon 6』
●Xbox Game Studios
●発売中
●9800円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2483190/Forza_Horizon_6/
© Microsoft 2026
3.『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』
●スクウェア・エニックス
●発売中
●1917円（2026年6月26日まで65％オフ、以降は5478円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1462040/FINAL_FANTASY_VII_REMAKE_INTERGRADE/
© 1997, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:©1997 YOSHITAKA AMANO
4.『鳴潮（Wuthering Waves）』
●KURO GAMES
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3513350/Wuthering_Waves/
Copyright ©KURO GAMES. ALL RIGHTS RESERVED.
5.『カウンターストライク2（Counter-Strike 2）』
●Valve
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/
Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.
6.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2026 Electronic Arts Inc.
7.『ストリートファイター6』
●カプコン
●発売中
●2495円（2026年6月19日まで50％オフ、以降は4990円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/
©CAPCOM
8.『パス・オブ・エグザイル 2（Path of Exile 2）』【早期アクセスゲーム】
●Grinding Gear Games
●発売中
●2321円（50％オフ、以降は4642円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2694490/Path_of_Exile_2/
© 2006 - 2026 Grinding Gear Games
9.『モンスターハンターワイルズ』
●カプコン
●発売中
●3775円（2026年6月19日まで58％オフ、以降は8990円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2246340/_/
©CAPCOM
MONSTER HUNTER WILDS is a trademark and/or registered trademark of CAPCOM CO., LTD. and/or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.
10.『FINAL FANTASY VII REBIRTH』
●スクウェア・エニックス
●発売中
●2631円（2026年6月26日まで60%オフ、以降は6578円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2909400/FINAL_FANTASY_VII_REBIRTH/
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
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