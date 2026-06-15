毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

今週のSteam売り上げランキングは、lemorion_1224による真っ白な自分の体に絵を描いてステージに擬態する新感覚かくれんぼゲーム『めっちゃカメレオン』が初登場1位！ 2026年6月17日まで20％オフのお買い得価格で購入できる。

2位にはXbox Game Studiosの『Forza Horizon 6』が、3位にはスクウェア・エニックスの「FFVIIリメイク」シリーズの第一作『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』がランクインしている。後者はセール中なので、お見逃しなく。

以降の『スト6』『PoE 2』『モンハンワイルズ』『FFVIIリバース』も絶賛セール中なので、気になっていた人はぜひチェックしよう。そのほか、ランキングの詳細は下記を確認してほしい。

※2026年6月15日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『めっちゃカメレオン』

●lemorion_1224

●発売中

●632円（2026年6月17日まで20％オフ、以降は790円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/4704690/_/

© lemorion_1224

2.『Forza Horizon 6』

●Xbox Game Studios

●発売中

●9800円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2483190/Forza_Horizon_6/

© Microsoft 2026

3.『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』

●スクウェア・エニックス

●発売中

●1917円（2026年6月26日まで65％オフ、以降は5478円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1462040/FINAL_FANTASY_VII_REMAKE_INTERGRADE/

© 1997, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:©1997 YOSHITAKA AMANO

4.『鳴潮（Wuthering Waves）』

●KURO GAMES

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3513350/Wuthering_Waves/

Copyright ©KURO GAMES. ALL RIGHTS RESERVED.

5.『カウンターストライク2（Counter-Strike 2）』

●Valve

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/

Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.

6.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2026 Electronic Arts Inc.

7.『ストリートファイター6』

●カプコン

●発売中

●2495円（2026年6月19日まで50％オフ、以降は4990円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM

8.『パス・オブ・エグザイル 2（Path of Exile 2）』【早期アクセスゲーム】

●Grinding Gear Games

●発売中

●2321円（50％オフ、以降は4642円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2694490/Path_of_Exile_2/

© 2006 - 2026 Grinding Gear Games

9.『モンスターハンターワイルズ』

●カプコン

●発売中

●3775円（2026年6月19日まで58％オフ、以降は8990円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2246340/_/

©CAPCOM

MONSTER HUNTER WILDS is a trademark and/or registered trademark of CAPCOM CO., LTD. and/or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.

10.『FINAL FANTASY VII REBIRTH』

●スクウェア・エニックス

●発売中

●2631円（2026年6月26日まで60%オフ、以降は6578円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2909400/FINAL_FANTASY_VII_REBIRTH/

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO