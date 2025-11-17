今週のSteam売り上げランキングは、レベルファイブの人気サッカーRPG最新作『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』が1位を獲得！ 2位はValveの『Counter-Strike 2』が、3位にはEmbark Studiosの『ARC Raiders』がランクインしている。

新作タイトルとしては、4位にアクティビジョンの人気FPS最新作『コール オブ デューティ: ブラックオプス7』が、5位にはついに正式リリースされたBattlestate Gamesの『Escape from Tarkov』が登場。そのほかランキングの詳細は、下記を参照してほしい。

※2025年11月17日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』

●レベルファイブ

●発売中

●通常版：8910円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2799860/_/

©LEVEL5 Inc.

2.『Counter-Strike 2』

●Valve

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/

Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.

3.『ARC Raiders』

●Embark Studios

●発売中

●6000円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1808500/ARC_Raiders/

ARC RAIDERS © 2025 Embark Studios AB. ARC RAIDERS and EMBARK trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Embark Studios AB. NEXON trademark and logo are trademarks or registered trademarks of NXC Corporation. © 2025 Epic Games, Inc. All rights reserved. Unreal, Unreal Engine and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. in the U.S. Patent and Trademark Office and elsewhere.

4.『コール オブ デューティ: ブラックオプス7』

●アクティビジョン

●発売中

●9800円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3606480/Call_of_Duty_Black_Ops_7/

©/TM/® 2025 Activision Publishing, Inc. 本製品にはId Softwareからライセンスが供与されたソフトウェアテクノロジー(Id Technology)が含まれます。Id Technology © 1999-2025 Id Software, Inc.

5.『Escape from Tarkov』

●Battlestate Games

●発売中

● 6375円（11月29日まで15％オフ、以降は7500円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3932890/Escape_from_Tarkov/

© 2015-2025 BATTLESTATE GAMES LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.

6.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2025 Electronic Arts Inc.

7.『ドラゴンクエストI＆II』

●スクウェア・エニックス

●発売中

●7678円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2893570/III/

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX, © SUGIYAMA KOBO, ℗ SUGIYAMA KOBO

8.『遊戯王 マスターデュエル』

●KONAMI

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI

©2024 Konami Digital Entertainment

9.『エスケープ フロム ダッコフ』

●bilibili

●発売中

●1584円（10月13日まで12％オフ、以降は1800円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3167020/_/

COPYRIGHT © 2021-2025 BILIBILI ALL RIGHTS RESERVED.

10.『バトルフィールド 6』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●9800円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2807960/Battlefield_6/

© 2025 Electronic Arts Inc.Battlefield is a trademark of Electronic Arts Inc.

いかなる武器、乗り物、装備の製造者も、このゲームと提携、このゲームを後援、または協賛するものではありません。