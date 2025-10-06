毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
『デジモンストーリー タイムストレンジャー』が1位を獲得！あの人気FPSシリーズ最新作もランク急上昇【Steamランキング】
2025年10月06日 18時00分更新
今週のSteam売り上げランキングは、バンダイナムコエンターテインメントの『デジモンストーリー タイムストレンジャー』が1位を獲得！ 2位にはEAの『Battlefield™ 6』が、3位にはセール中のRe,AER販売／CIRCLE LINE GAMES開発の『魔法少女ノ魔女裁判』がランクインしている。
新作タイトルやセールタイトルが並ぶなか、10位にソニー・インタラクティブエンタテインメントの『Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT』が登場。最新作のPS5用ソフト『Ghost of Yōtei』の発売に触発され、前作も注目を集めたか？ セール期間は本日の日付を超えた深夜なので、お見逃しなく。
そのほかランキングの詳細は下記を参照してほしい。
※2025年10月6日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『デジモンストーリー タイムストレンジャー』
●バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●8910円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1984270/_/
©本郷あきよし・東映アニメーション
©Bandai Namco Entertainment Inc.
2.『Battlefield™ 6』
●エレクトロニック・アーツ
●2025年10月11日発売予定
●スタンダードエディション：9800円
ファントムエディション：1万3900円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2807960/Battlefield_6/
© 2025 Electronic Arts Inc.Battlefield is a trademark of Electronic Arts Inc.
いかなる武器、乗り物、装備の製造者も、このゲームと提携、このゲームを後援、または協賛するものではありません。
3.『魔法少女ノ魔女裁判』
●Re,AER／CIRCLE LINE GAMES
●発売中
●2800円（10月7日2時ごろまで20％オフ、以降は3500円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3101040/_/
©2024 Re,AER LLC./ Acacia
Chinese regions: Licensed to and published by CIRCLE LINE GAMES
4.『ステラーブレイド』
●ソニー・インタラクティブエンタテインメント
●発売中
●6384円（10月7日2時ごろまで20％オフ、以降は7980円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3489700/Stellar_Blade/
© 2025 SHIFT UP Corporation. All rights reserved. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.
5.『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』
●スクウェア・エニックス
●発売中
●5800円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1004640/_/
© SQUARE ENIX
6.『SILENT HILL f』
●KONAMI
●発売中
●8580円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2947440/SILENT_HILL_f/
© Konami Digital Entertainment
7.『モンスターハンターワイルズ』
●カプコン
●発売中
●6293円（10月7日2時ごろまで30％オフ、以降は8990円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2246340/Monster_Hunter_Wilds/
©CAPCOM
MONSTER HUNTER WILDS is a trademark and/or registered trademark of CAPCOM CO., LTD. and/or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.
8.『ストリートファイター6』
●カプコン
●発売中
●2495円（10月7日2時ごろまで50％オフ、以降は4990円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/
©CAPCOM
9.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2025 Electronic Arts Inc.
10.『Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT』
●ソニー・インタラクティブエンタテインメント
●発売中
●5085円（10月7日2時ごろまで33％オフ、以降は7590円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2215430/Ghost_of_Tsushima_DIRECTORS_CUT/
©2024 Sony Interactive Entertainment LLC. Sucker Punch Productions LLC が開発。Ghost of Tsushima は、米国およびその他の国における Sony Interactive Entertainment LLC の登録商標です。
