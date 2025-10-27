毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

今週のSteam売り上げランキングは、bilibil発売／Team Soda開発の『エスケープ フロム ダッコフ』が1位を獲得！ 2位はEAの『バトルフィールド™ 6』が、3位には10月31日発売のスクウェア・エニックスのHD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』がランクインしている。

新作タイトルとしては、7位にバンダイナムコエンターテインメントの『ワンス・アポン・ア・塊魂』、8位にFuturLabの『PowerWash Simulator 2』、10位にXbox Game Studios発売／Obsidian Entertainment開発の『The Outer Worlds 2』が登場。『The Outer Worlds 2』の発売日は10月30日だが、Premium Edition購入者はアドバンスドアクセスですぐにプレイ可能だ。

そのほかのランキングの詳細は、下記を参照してほしい。

※2025年10月27日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『エスケープ フロム ダッコフ』

●bilibili

●発売中

●1584円（10月13日まで12％オフ、以降は1800円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3167020/_/

COPYRIGHT © 2021-2025 BILIBILI ALL RIGHTS RESERVED.

2.『バトルフィールド™ 6』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●9800円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2807960/Battlefield_6/

© 2025 Electronic Arts Inc.Battlefield is a trademark of Electronic Arts Inc.

いかなる武器、乗り物、装備の製造者も、このゲームと提携、このゲームを後援、または協賛するものではありません。

3.『ドラゴンクエストI＆II』

●スクウェア・エニックス

●2025年10月31日発売予定

●7678円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2893570/III/

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX, © SUGIYAMA KOBO, ℗ SUGIYAMA KOBO

4.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2025 Electronic Arts Inc.

5.『デジモンストーリー タイムストレンジャー』

●バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●8910円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1984270/_/

©本郷あきよし・東映アニメーション

©Bandai Namco Entertainment Inc.

6.『Counter-Strike 2』

●Valve

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/

Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.

7.『ワンス・アポン・ア・塊魂』

●バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●5940円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1880620/_/

Once Upon A KATAMARI™＆ ©Bandai Namco Entertainment Inc.

JASRAC許諾番号 ：9010553691Y43030

8.『PowerWash Simulator 2』

●FuturLab

●発売中

●2970円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2968420/PowerWash_Simulator_2/

© 2025 FuturLab Limited. All rights reserved.

9.『BALL x PIT』

●Devolver Digital

●発売中

●1700円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2062430/BALL_x_PIT/

BALL x PIT © 2025 Kenny Sun. All rights reserved.

10.『The Outer Worlds 2』

●Xbox Game Studios

●2025年10月30日発売予定

●通常版：8900円

Premium Edition：1万1900円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449110/The_Outer_Worlds_2/

© 2025 Obsidian Entertainment, Inc. Obsidian Entertainment, the Obsidian Entertainment logo, The Outer Worlds 2, and The Outer Worlds 2 logos are trademarks or registered trademarks of Obsidian Entertainment, Inc. All rights reserved.

※Premium Editionの購入者はアドバンスドアクセスですぐにプレイ可能。