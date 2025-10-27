毎週月曜更新！最新Steamゲーム売り上げランキング 第144回
毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
アヒルだらけのPVE見下ろし型脱出シューター『エスケープ フロム ダッコフ』が1位！今週発売の『ドラクエI&II』も上位に【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、bilibil発売／Team Soda開発の『エスケープ フロム ダッコフ』が1位を獲得！ 2位はEAの『バトルフィールド™ 6』が、3位には10月31日発売のスクウェア・エニックスのHD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』がランクインしている。
新作タイトルとしては、7位にバンダイナムコエンターテインメントの『ワンス・アポン・ア・塊魂』、8位にFuturLabの『PowerWash Simulator 2』、10位にXbox Game Studios発売／Obsidian Entertainment開発の『The Outer Worlds 2』が登場。『The Outer Worlds 2』の発売日は10月30日だが、Premium Edition購入者はアドバンスドアクセスですぐにプレイ可能だ。
そのほかのランキングの詳細は、下記を参照してほしい。
※2025年10月27日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
1.『エスケープ フロム ダッコフ』
●bilibili
●発売中
●1584円（10月13日まで12％オフ、以降は1800円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3167020/_/
COPYRIGHT © 2021-2025 BILIBILI ALL RIGHTS RESERVED.
2.『バトルフィールド™ 6』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●9800円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2807960/Battlefield_6/
© 2025 Electronic Arts Inc.Battlefield is a trademark of Electronic Arts Inc.
いかなる武器、乗り物、装備の製造者も、このゲームと提携、このゲームを後援、または協賛するものではありません。
3.『ドラゴンクエストI＆II』
●スクウェア・エニックス
●2025年10月31日発売予定
●7678円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2893570/III/
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX, © SUGIYAMA KOBO, ℗ SUGIYAMA KOBO
4.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2025 Electronic Arts Inc.
5.『デジモンストーリー タイムストレンジャー』
●バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●8910円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1984270/_/
©本郷あきよし・東映アニメーション
©Bandai Namco Entertainment Inc.
6.『Counter-Strike 2』
●Valve
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/
Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.
7.『ワンス・アポン・ア・塊魂』
●バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●5940円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1880620/_/
Once Upon A KATAMARI™＆ ©Bandai Namco Entertainment Inc.
JASRAC許諾番号 ：9010553691Y43030
8.『PowerWash Simulator 2』
●FuturLab
●発売中
●2970円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2968420/PowerWash_Simulator_2/
© 2025 FuturLab Limited. All rights reserved.
9.『BALL x PIT』
●Devolver Digital
●発売中
●1700円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2062430/BALL_x_PIT/
BALL x PIT © 2025 Kenny Sun. All rights reserved.
10.『The Outer Worlds 2』
●Xbox Game Studios
●2025年10月30日発売予定
●通常版：8900円
Premium Edition：1万1900円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449110/The_Outer_Worlds_2/
© 2025 Obsidian Entertainment, Inc. Obsidian Entertainment, the Obsidian Entertainment logo, The Outer Worlds 2, and The Outer Worlds 2 logos are trademarks or registered trademarks of Obsidian Entertainment, Inc. All rights reserved.
※Premium Editionの購入者はアドバンスドアクセスですぐにプレイ可能。
