UUUMは12月8日、生配信イベント『「帰せ。」in ARC Raiders～生きて帰るか、死んで奪われるか。～』を、12月9日20時より開催すると発表した。

「帰せ。」in ARC Raiders

12月9日(火)20時より配信

ランダムでチームを編成し、貴重な資源を集めろ！



▼本配信URLhttps://t.co/vPOJiJHnGd



＜出演者＞

MC：平岩 康佑

解説： YamatoN

加藤純一

SPYGEA

ボドカ…

本イベントは、マルチプレイヤーTPS脱出アドベンチャー「ARC Raiders（アークレイダース）」を用いたもの。6人の選ばれし有名ストリーマーが集い、ランダムでチームを編成して資源を集め、生存を目指して競い合う。

参加者は、加藤純一さん、SPYGEAさん、ボドカさん、たいじさん、もこうさん、yunocyさんの6名。MCを平岩康佑さんが担当し、解説をYamatoNさんが行う。

「ARC Raiders」といえば、「Don't Shoot（どんしゅー）」の呼びかけが話題となったPvPvEシューター。このゲームは機械の敵を倒したり探索で得た資源を持ち帰るのが目的だが、他人をPvPでキルして資源を奪うこともできる。

しかし争いを嫌い、プレイヤーと戦うことなく資源を持ち帰りたい人は「どんしゅー」とボイスチャットで投げかけ（専用エモートも用意されてる）、不戦を宣言して協調し、戦わずに帰りのエレベーターへ乗り込む。そんなムーブがコミュニケーション文化として根付いている。

ただこの「どんしゅー」、ゲームシステム的には何の制約もない口約束であり、互いの善意（または何らかの損得）により成り立つ宣言である点が特徴。

当然のごとく悪意をもったユーザーであれば「どんしゅー！どんしゅー！」と叫びながら銃をぶっ放すし、一度攻撃をやめて油断させておきながら背中から撃つという「裏切り」もしばしば起こる。いわゆる「こうどな心理戦」というやつだろうか。

そんな背景がある本作を、ストリーマーたちはどうプレイするのだろうか。本番が楽しみだ。

■それぞれ意気込みを一言（各Xより）

加藤純一さん「みんなに本当のARC見せてやるよ」

SPYGEAさん「ドンドンシューティング！」

ボドカさん「明日出るぞ！全員敵や！」

たいじさん「今回も勝ちます」

もこうさん「初プレイですが頑張ります、応援よろしくお願い致します」

yunocyさん「ほんとに帰れる？」

……本番が、楽しみだ。

