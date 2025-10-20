毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
『バトルフィールド6』が1位に！圧倒的に好評な「エスケープ フロム ダッコフ」にも注目【Steamランキング】
2025年10月20日 18時00分更新
今週のSteam売り上げランキングは、エレクトロニック・アーツの『バトルフィールド™ 6』が1位を獲得！ 2位にはユーザー評価で圧倒的に好評を得ているbilibil発売／Team Soda開発のアヒルだらけのPVE見下ろし型脱出シューター『エスケープ フロム ダッコフ』が、3位にはバンダイナムコエンターテインメントの『デジモンストーリー タイムストレンジャー』がランクインしている。
今週は6位にDevolver Digitalの『BALL x PIT』、8位にスクウェア・エニックスの『ドラゴンクエストI＆II』、9位にFair Games ApSの『Necesse: ネセス』と新作＆近日発売のタイトルがランクインしている。ランキングの詳細は、下記を参照してほしい。
※2025年10月20日14時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『バトルフィールド™ 6』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●9800円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2807960/Battlefield_6/
© 2025 Electronic Arts Inc.Battlefield is a trademark of Electronic Arts Inc.
いかなる武器、乗り物、装備の製造者も、このゲームと提携、このゲームを後援、または協賛するものではありません。
2.『エスケープ フロム ダッコフ』
●bilibili
●発売中
●1584円（10月13日まで12％オフ、以降は1800円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3167020/_/
COPYRIGHT © 2021-2025 BILIBILI ALL RIGHTS RESERVED.
3.『デジモンストーリー タイムストレンジャー』
●バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●8910円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1984270/_/
©本郷あきよし・東映アニメーション
©Bandai Namco Entertainment Inc.
4.『Counter-Strike 2』
●Valve
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/
Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.
5.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2025 Electronic Arts Inc.
6.『BALL x PIT』
●Devolver Digital
●発売中
●1700円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2062430/BALL_x_PIT/
BALL x PIT © 2025 Kenny Sun. All rights reserved.
7.『ストリートファイター6』
●カプコン
●発売中
●4990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/
©CAPCOM
8.『ドラゴンクエストI＆II』
●スクウェア・エニックス
●2025年10月31日発売予定
●7678円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2893570/III/
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX, © SUGIYAMA KOBO, ℗ SUGIYAMA KOBO
9.『Necesse: ネセス』
●Fair Games ApS
●発売中
●849円（10月31日まで50％オフ、以降は1699円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1169040/Necesse/
Languages other than English are partially translated by the players.
Music partially by nosoapradio.us.
10.『ウマ娘 プリティーダービー』
●Cygames
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3564400/_/
© Cygames, Inc.
ASCII.jpの最新情報を購読しよう