今週のSteam売り上げランキングは、エレクトロニック・アーツの『バトルフィールド™ 6』が1位を獲得！ 2位にはユーザー評価で圧倒的に好評を得ているbilibil発売／Team Soda開発のアヒルだらけのPVE見下ろし型脱出シューター『エスケープ フロム ダッコフ』が、3位にはバンダイナムコエンターテインメントの『デジモンストーリー タイムストレンジャー』がランクインしている。

今週は6位にDevolver Digitalの『BALL x PIT』、8位にスクウェア・エニックスの『ドラゴンクエストI＆II』、9位にFair Games ApSの『Necesse: ネセス』と新作＆近日発売のタイトルがランクインしている。ランキングの詳細は、下記を参照してほしい。

※2025年10月20日14時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『バトルフィールド™ 6』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●9800円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2807960/Battlefield_6/

© 2025 Electronic Arts Inc.Battlefield is a trademark of Electronic Arts Inc.

いかなる武器、乗り物、装備の製造者も、このゲームと提携、このゲームを後援、または協賛するものではありません。

2.『エスケープ フロム ダッコフ』

●bilibili

●発売中

●1584円（10月13日まで12％オフ、以降は1800円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3167020/_/

COPYRIGHT © 2021-2025 BILIBILI ALL RIGHTS RESERVED.

3.『デジモンストーリー タイムストレンジャー』

●バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●8910円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1984270/_/

©本郷あきよし・東映アニメーション

©Bandai Namco Entertainment Inc.

4.『Counter-Strike 2』

●Valve

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/

Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.

5.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2025 Electronic Arts Inc.

6.『BALL x PIT』

●Devolver Digital

●発売中

●1700円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2062430/BALL_x_PIT/

BALL x PIT © 2025 Kenny Sun. All rights reserved.

7.『ストリートファイター6』

●カプコン

●発売中

●4990円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM

8.『ドラゴンクエストI＆II』

●スクウェア・エニックス

●2025年10月31日発売予定

●7678円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2893570/III/

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX, © SUGIYAMA KOBO, ℗ SUGIYAMA KOBO

9.『Necesse: ネセス』

●Fair Games ApS

●発売中

●849円（10月31日まで50％オフ、以降は1699円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1169040/Necesse/

Languages other than English are partially translated by the players.

Music partially by nosoapradio.us.

10.『ウマ娘 プリティーダービー』

●Cygames

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3564400/_/

© Cygames, Inc.