ASCII STARTUPについて

メルマガはこちらから

PAGE
TOP

  1. ASCII STARTUP
  2. 特集
  3. 未来を変える科学技術を追え！大学発の地味推しテック
  4. 宇宙デブリを撃ち砕け！ 阪大発“超強力レーザー”が現実に
  • はてなブックマーク シェアボタン
  • LinkedIn シェアボタン
目次
39回
40回
41回
最新

宇宙デブリを撃ち砕け！ 阪大発“超強力レーザー”が現実に

特集
未来を変える科学技術を追え！大学発の地味推しテック
文● ポリ山

強くてカッコいいレーザー砲は今どうなってる？

　今、私たちの周りはレーザーであふれている。スーパーのバーコードリーダーや光通信から、美容クリニックのシミ取りまで、レーザーは生活を支える身近な光だ。

　しかし思い起こせば、子どもの頃に夢中になったマンガやアニメでは、レーザーといえば最強の兵器だった。ドラえもんのレーザー銃や、宇宙戦艦ヤマトの艦隊戦で飛び交う光線は未来の力の象徴だった。あの強力なレーザーは現実に存在するのか？

　平和な日常で目にすることはないが、現実の世界でもレーザー砲の研究は進んでいる。米軍ではレーザー兵器が実際に導入され、日本の防衛省も研究開発を進めている。そして大阪大学は、50年にわたり強力なレーザー技術を磨き続けてきた。その大阪大学レーザー科学研究所から生まれた株式会社パワーレーザーが目を向けるのは、なんと宇宙だ。

「切る」どころじゃない、金属を一瞬で蒸発させる光

　パワーレーザーの武器は、わずかフェムト秒（1000兆分の1秒）単位で光を発する「極短パルスレーザー」だ。普通のレーザーがじわじわと熱を加えるのに対し、これは一瞬でエネルギーを叩き込む。例えば、金属に発射すると「切れる」どころか、一瞬で蒸発してしまうほどの圧倒的なパワーだ。

宇宙ゴミを撃ち落とし、核融合に火をつける？

　同社はそんなレーザーを、地球の周りに漂う宇宙ゴミ（スペースデブリ）の除去に使おうとしている。現在、地球周回軌道には1cm以上のデブリだけで約120万個も存在し、人工衛星や宇宙ステーションの脅威となっている。デブリにレーザーを照射して軌道を変え、大気圏で燃やす。SFのレーザー砲さながらの発想だが、すでに実現可能性が検討されている。

基地の建築から給電まで宇宙用途いろいろ

　さらに視野に入れているのが核融合エネルギー。超高出力レーザーで燃料を圧縮し、太陽と同じ反応を人工的に起こす。必要な温度は数千万度、圧力は数億気圧にも達する。もし成功すれば、人類のエネルギー問題を一気に解決するブレイクスルーになる。

　もちろん産業用途も有力だ。金属やセラミックの加工など、微細で高精度な処理が必要な現場で、レーザーの「破壊力と精密さ」が同時に生きてくる。

世界の電力1000倍！ 大阪にある“ラスボス級レーザー”

　ちなみに、日本はレーザー研究の先進国でもあり、大阪大学レーザー科学研究所は世界最大級の超高出力レーザー「LFEX（Laser for Fast Ignition Experiment）」を保有している。

　LFEXは、1兆分の1秒（1ピコ秒）の間に、2ペタワット（2000兆ワット）もの出力を発生させることができるという。単位が大きすぎて想像がつかないが、「世界の電力使用量の約1000倍」を一瞬で出力するようなものだそう。つまり、子どもの頃に夢見たレーザー砲が、現実に近いところまで来ているのだ。宇宙ゴミの除去や核融合エネルギーの実現も、意外と夢ではないのかもしれない。

合わせて読みたい編集者オススメ記事

完全にハゲても生える？幹細胞で毛根を再生する研究が進んでいる

完全にハゲても生える？幹細胞で毛根を再生する研究が進んでいる

2025.10.08
電線もソーラーパネルも不要。“空中送電”がつくる新しい電力インフラ

電線もソーラーパネルも不要。“空中送電”がつくる新しい電力インフラ

2025.07.28
“ゴッサマー構造”とは何か。IKAROSにも使われた超薄膜技術がテントに？

“ゴッサマー構造”とは何か。IKAROSにも使われた超薄膜技術がテントに？

2025.09.22
目視検査はもう古い？“ホログラム計測”が工場の常識を変える

目視検査はもう古い？“ホログラム計測”が工場の常識を変える

2025.09.29

バックナンバー

完全にハゲても生える？幹細胞で毛根を再生する研究が進んでいる
2025.10.08

第40回

完全にハゲても生える？幹細胞で毛根を再生する研究が進んでいる
見た目も味もほぼ抹茶！100％カイコ由来の“飲むシルク”が地球を救う
2025.10.06

第39回

見た目も味もほぼ抹茶！100％カイコ由来の“飲むシルク”が地球を救う
AIベンチャー＝東大発じゃない。名古屋発“業務予測AI”が大手に広がるワケ
2025.10.01

第38回

AIベンチャー＝東大発じゃない。名古屋発“業務予測AI”が大手に広がるワケ
目視検査はもう古い？“ホログラム計測”が工場の常識を変える
2025.09.29

第37回

目視検査はもう古い？“ホログラム計測”が工場の常識を変える
ビーガンは富裕層の道楽？ 庶民の味方“納豆菌”が食の格差を覆す
2025.09.24

第36回

ビーガンは富裕層の道楽？ 庶民の味方“納豆菌”が食の格差を覆す