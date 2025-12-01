ASCII STARTUPについて

メルマガはこちらから

PAGE
TOP

  1. ASCII STARTUP
  2. 特集
  3. 未来を変える科学技術を追え！大学発の地味推しテック
  4. 【空気の錬金術】燃焼・冷却・浄化・シールドを生み出す「超高濃度ガス」精製技術
  • はてなブックマーク シェアボタン
  • LinkedIn シェアボタン
目次
50回
51回
52回
最新

【空気の錬金術】燃焼・冷却・浄化・シールドを生み出す「超高濃度ガス」精製技術

特集
未来を変える科学技術を追え！大学発の地味推しテック
文● ポリ山

空気はただ吸うだけじゃない

　私たちが毎日吸っている空気。その中身は、酸素が約21％、窒素が78％、二酸化炭素がわずか0.04％ほど。というのは学校でも習うが、この酸素や窒素の割合を変えるだけで、燃焼効率が爆上がりしたり、モノを冷やす力が増したり、浄化や保存の効果を生み出せる。今回は、そんな“超高濃度ガス”を自在に生み出すフィルター技術に注目したい。

超高濃度ガスってなに？

　空気の成分を濃縮して「特化した気体」に変えると、すさまじいパワーを発揮する。例えば、酸素を多めにすれば燃焼の炎は一気に強力に。逆に窒素を多めにすれば、冷却効果が得られる。さらに、成分調整した空気は浄化や殺菌にも使えるし、特定の成分を減らした「シールド空気」で腐食や劣化を防ぐバリアにもなる。

　燃焼・冷却・浄化・シールド──なんだかファンタジーの魔法みたいだが、現実の工業・医療の現場で応用が始まっている。

秘密は「分離膜」にあり

　京大発スタートアップ、株式会社OOYOO（ウーユー）は、この超高濃度ガスを作り出す高性能な「ガス分離膜」を開発している。この膜は、酸素を通して窒素を通さない“窓”のように機能し、高速かつ省エネでガスを分離できるのが特徴だ。 酸素を濃縮した「酸素リッチ空気」も、窒素を濃縮した「窒素リッチ空気」も自在に取り出せる。

　この技術の応用例のひとつが、ポータブル酸素濃縮器（POC）と呼ばれる医療機器だ。従来は据え置き型が中心だったが、OOYOOの分離膜を利用すれば、小型かつ高性能な携帯型デバイスの展開が見込まれている。

OOYOOの高濃度ガス活用法

　巨大な分離装置に比べて小型・省エネであり、例えば食品の鮮度保持、タイヤの窒素ガス充填、製鉄所の酸素高炉など、産業用途への広がりも期待できそうだ。

燃やす・冷やす・守る――空気が変わる

　高濃度酸素や高濃度窒素が手軽に作れるようになれば、工場の燃焼炉は省エネで高効率に、食品や医薬品の保存はよりクリーンで長持ちになる。そこらじゅうにある空気が、社会を動かすエネルギーやシールドになるなんて、まさに「空気の錬金術」だ。

合わせて読みたい編集者オススメ記事

【膝を新品に】京大発の軟骨再生技術。老後の移動の悩みに希望

【膝を新品に】京大発の軟骨再生技術。老後の移動の悩みに希望

2025.10.29
宇宙デブリを撃ち砕け！ 阪大発“超強力レーザー”が現実に

宇宙デブリを撃ち砕け！ 阪大発“超強力レーザー”が現実に

2025.10.13
完全にハゲても生える？幹細胞で毛根を再生する研究が進んでいる

完全にハゲても生える？幹細胞で毛根を再生する研究が進んでいる

2025.10.08
見た目も味もほぼ抹茶！100％カイコ由来の“飲むシルク”が地球を救う

見た目も味もほぼ抹茶！100％カイコ由来の“飲むシルク”が地球を救う

2025.10.06
目視検査はもう古い？“ホログラム計測”が工場の常識を変える

目視検査はもう古い？“ホログラム計測”が工場の常識を変える

2025.09.29
“ゴッサマー構造”とは何か。IKAROSにも使われた超薄膜技術がテントに？

“ゴッサマー構造”とは何か。IKAROSにも使われた超薄膜技術がテントに？

2025.09.22
電線もソーラーパネルも不要。“空中送電”がつくる新しい電力インフラ

電線もソーラーパネルも不要。“空中送電”がつくる新しい電力インフラ

2025.07.28

バックナンバー

GoogleカーもLiDARも不要。スマホとドラレコで道路点検をDX
2025.11.26

第51回

GoogleカーもLiDARも不要。スマホとドラレコで道路点検をDX
【月面開拓】溶接ロボが「月の砂」でサバイバル建築する話
2025.11.19

第50回

【月面開拓】溶接ロボが「月の砂」でサバイバル建築する話
海に眠るお宝を探せ！海洋ロボから魚群解析まで“深海DX”が進んでいる
2025.11.17

第49回

海に眠るお宝を探せ！海洋ロボから魚群解析まで“深海DX”が進んでいる
【汗だけで体質がわかる】牛乳から血液、分子分析まで。“分ける技術”の最前線
2025.11.12

第48回

【汗だけで体質がわかる】牛乳から血液、分子分析まで。“分ける技術”の最前線
酷暑でもおいしいお米はどれ？異常気象の裏で加速する品種改良技術
2025.11.10

第47回

酷暑でもおいしいお米はどれ？異常気象の裏で加速する品種改良技術