ビジネス用途特化のAI漫画生成ツール「AI漫画つくるくん」、タッチの安定性向上や「4コマ漫画制作」機能などリリース
株式会社PRIZMAは5月27日に、同社が提供するビジネス用途に特化した漫画AI生成ツール「AI漫画つくるくん」のアップデート実施を発表。生成AI特有の課題だったコマごとの絵柄のブレ解消やストーリー・シナリオ生成の精度強化のほか、新機能「4コマ漫画制作」をリリースした。
今回のアップデートでは、AI漫画における懸念のひとつとされている「コマごとのキャラブレ」や「絵柄の不安定さ」を独自技術で改修したという。漫画のタッチの安定具合を従来比で60％改善したとのこと。生成したキャラクターの顔や服装、雰囲気を維持したまま展開でき、違和感のないタッチで漫画の作成が可能になったとしている。
また、ストーリー・シナリオ生成の精度も向上させたとのこと。手動による修正や再生成の手間を削減し、「タッチの安定性向上」とあわせて、よりスムーズな漫画制作を支援するという。
加えて、新たに「4コマ漫画制作」機能をリリース。これまで複数ページのストーリー漫画を提供してきたが、「もっと手軽に作りたい」、「制作コスト（クレジット）を抑えたい」といったユーザーの声を受け、同機能を追加。テンポよく読めて1ページで完結する4コマ漫画は、SNSへの投稿をはじめ、LP（ランディングページ）のアイキャッチなど、多様な媒体での活用が期待されるとしている。
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