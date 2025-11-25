ASCII STARTUPについて

【家庭用の3〜5倍】業務用冷凍庫の電気代がじわじわ家計に襲ってくる

特集
スタートアップリーグ
文● ポリ山

電気代補助が終了。冬の家計に“冷たい現実”

　電気代の補助金が2025年9月使用分で終了した。この冬は暖房代が重くのしかかりそうだ。そんな電気代だが、家庭では冷蔵庫が全体の約14〜17％を占めている。

　では飲食店や倉庫の業務用は？　実は同じ容量でも家庭用の3〜5倍も電気を食う。意外と知られていないが、業務用冷蔵庫の電気代は経営をじわじわ圧迫している。さらに冷凍・冷蔵倉庫では巨大コンプレッサーを回すため、その消費電力は桁違いだ。当然、そのコストは最終的に私たち消費者の負担につながってくる。

冷凍倉庫の「最適制御」に挑む東大発Freezo

　そんな中、東大発スタートアップの株式会社Freezoは、大型冷凍冷蔵倉庫のエネルギーマネジメントに取り組んでいる。

　Freezoが掲げるのは、大型冷凍機などの冷熱機器に対して、自動で最適制御をするシステムの開発だ。同社はこれまで倉庫運用コストを最小化することを目標に、制御アルゴリズムを磨いてきた。現在は実際の大型冷凍冷蔵倉庫で実証実験を進めており、結果が良好であればリアルタイム最適制御システムに発展させ、現場への導入を狙っている。

家庭の冷蔵庫はますます進化。でも節電はお財布次第

　冷凍倉庫の運転は、止められない電気消費の代表格。電気代高騰が続くいま、その効率化に挑むFreezoの取り組みには期待したい。

　ちなみに家庭用冷蔵庫の省エネ技術は大きく進化しており、最新機種では10年前と比べて、年間消費電力が約28〜35％も削減されているというデータもある。きっと家じゅうの家電を一新すれば、もっと電気代を節約できるのだろうが……懐が寒くなりそうだ。

スタートアップリーグとは？

「スタートアップリーグ」は、競い合いながらも共に成長する“競争と共創”の場を提供する支援プログラム。単発で終わらせず、継続的な伴走支援によってスタートアップの成長を後押しすることを目指し、2023年度に始動した。スポーツリーグをモデルに、世界で活躍できる日本発スタートアップの創出を後押ししている。
https://startupleague.jp/

