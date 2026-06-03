高齢者みまもりサービス「まもりこ」、スマホ新アプリ「まもりこ2」リリース　複数センサーの検知状況一覧など追加

合同会社ネコリコは5月28日に、高齢者みまもりサービス「まもりこ」のスマートフォンアプリ「まもりこ2」をリリースした。複数センサーの検知結果を一覧で確認できるなど見守り結果をわかりやすくするとともに、安否確認の要否の判断をより手軽にしたという。

「まもりこ」は、対応するセンサーを設置することで離れて暮らす家族の動きを検知し、一定時間検知がない場合に、スマートフォンアプリで通知を受け取れるというサービス。

新アプリ「まもりこ2」は、従来アプリ「まもりこ」の「冷蔵庫の開閉で大切な家族を見守る」というコンセプトを発展させ、「振動センサー」に加えて「人感センサー」に対応。検知結果の判定方法も含めて全面的に刷新したとのこと。

ダッシュボード画面では、複数のセンサーの検知状況を一覧で確認可能。また、見守られる側の人の生活スタイルを選び、不在と判断する時間やリマインド周期などを手軽に設定できるとのこと。あらかじめ設定しておいた時間を経過すると通知が届くため、「いつもの行動パターンと何か違う」というケースに気づきやすくなるとしている。

長時間不在通知を受け取った後には、自動的に安否確認ウィザードを表示。1問1答で安否確認をサポートするとのこと。加えて、アプリでは1週間の動きを確認でき、曜日や時間帯での違いや突発的な変化も直感的に把握できるようにしているという。

「まもりこ2」では、刷新した判定方法を使用する「かんたんモード」を標準として提供。従来アプリ「まもりこ」ユーザーには、これまでと同じ判定方法（朝・昼・夜の決められた時間に不在判定を行う）を提供する「クラシックモード」も利用可能とのこと。従来アプリ「まもりこ」は2026年6月4日で各アプリストアでの提供を終了するためユーザーは「まもりこ2」への切り替えが推奨されているが、これまで同様の使用感を提供するという。