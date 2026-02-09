ASCII STARTUPについて

メルマガはこちらから

PAGE
TOP

  1. ASCII STARTUP
  2. 特集
  3. 未来を変える科学技術を追え！大学発の地味推しテック
  4. 「すごい細胞」を量産する。バイオ研究が“工業化”に動き出す
  • はてなブックマーク シェアボタン
  • LinkedIn シェアボタン
目次
65回
66回
66回
最新

「すごい細胞」を量産する。バイオ研究が“工業化”に動き出す

特集
未来を変える科学技術を追え！大学発の地味推しテック
文● ポリ山

「すごい細胞」は作れるようになったけど

　バイオ研究の発展は日夜進んでいる。がん細胞だけをピンポイントで攻撃するCAR-T細胞に、皮膚の細胞から臓器が作れるiPS細胞。正直、「そんなことまでできるの？」と思ってしまうが、遺伝子編集や化学的手法の進歩で、「細胞に何ができるか」は、かなりわかってきた。

　ただし問題は、ここからだ。こうした“すごい細胞”が作れると言っても、それは実験室での話。できたとしても非常に高価で、しかも、毎回同じ品質で作るのが難しい。そこで次に問われているのが、「どうやって量産するか」なのである。

なぜ「すごい細胞」は量産できないのか

　細胞は工業製品と異なり生き物なので、同じ材料、同じ手順で扱っているつもりでも、毎回ちょっとずつ反応が違う。人間と同じで、「今日は調子がいい」「今日はダメ」という個体差が普通に出る。よく増えることもあれば、急に元気がなくなることもある。

　しかも困ったことに、外から見ただけではその違いがわかりにくい。結果が出てから「今回はハズレだった」と気づくことも多く、使えない細胞は丸ごと廃棄、なんてことも珍しくない。細胞の量産が難しい最大の理由は、この「ばらつき問題」にある。

細胞を“スタンプ”する「ナノチューブ膜スタンプ」とは何か

　この問題を金型的発想で解こうとしているのが、早稲田大学発スタートアップのハインツテック株式会社だ。同社が開発しているのは、「ナノチューブ膜スタンプ」と呼ばれる極薄のシート。表面には、目に見えないほど細い管が、びっしり規則正しく並んでいる。

ナノチューブ膜スタンプ（NTs membrane stamp）

　これを細胞に“スタンプ”するように押し当てると、ナノサイズの管を通じて、必要な成分を細胞の中に届けたり、逆に細胞内の情報を取り出したりできる。注射や薬品のように細胞全体にランダムに作用させるのではなく、「同じ構造」「同じ条件」で処理できるのがポイントだ。

なぜナノチューブ膜スタンプは量産・工業化に向いているのか

　従来の細胞操作は、薬を入れる、電気を流す、といった方法が主流だった。どれも強力だが、効きすぎたり効かなかったりと結果がブレやすい。人の手加減や細胞の状態にも左右され、「今回はうまくいったけど、次はダメ」ということが普通に起きる。

　それに対して、ナノチューブ膜はかなりシンプルだ。サイズも形もそろったナノサイズの管が、規則正しく並んでいる。この“そろっている”という点が、工業的にはとにかく重要。スタンプするだけで、どの細胞にも、ほぼ同じ条件で作用させられる。

　つまり、細胞の調子に合わせて操作を変えるのではなく、操作のほうを固定してしまうという発想。細胞操作を“職人芸”から“スタンプ作業”に近づけることで、結果のばらつきを抑え、量産の話ができる段階まで引き上げようとしているのだ。

「ナノチューブ膜スタンプ」を細胞に穿刺するための顕微鏡搭載型システムも製造・販売している

バイオ研究は「作れる」から「量産できる」段階へ

　遺伝子編集や化学的手法が解き明かしてきたのは、「細胞に何ができるか」だった。がんを狙い撃ちする、臓器を作り直す、細胞に新しい役割を持たせる、といった可能性は、すでに出そろいつつある。

　一方で、ハインツテックのナノチューブ膜が向き合っているのは、「それらをどうやって作るか」という、現実的な問いだ。細胞を賢くする技術と、細胞を安定して扱う技術。どちらか一方だけでは、社会には届かない。細胞は育てる対象から、金型でそろえる工業素材へと引き寄せなければならない。

　バイオ技術が次の段階に進むとすれば、それは“すごい細胞”を生み出す競争ではなく、そのすごさを、ちゃんと量産できるかどうかの勝負になる。ナノチューブ膜は、その裏方として、バイオ研究と工業化をつなごうとしているのだ。

合わせて読みたい編集者オススメ記事

【AI×キノコ】植物工場は赤字でも、きのこ工場だけが儲かってる理由

【AI×キノコ】植物工場は赤字でも、きのこ工場だけが儲かってる理由

2026.01.06
【建設×リモートワーク】定年後でも“パイロット”になれる時代が来た

【建設×リモートワーク】定年後でも“パイロット”になれる時代が来た

2026.01.05
お茶を飲むだけで会社のイメージが良くなる？ 茶畑で回すサステナ経済

お茶を飲むだけで会社のイメージが良くなる？ 茶畑で回すサステナ経済

2025.12.23
「AIを入れたら生命体？」ロボットも植物も“意思を持ち始める”未来は意外と近かった

「AIを入れたら生命体？」ロボットも植物も“意思を持ち始める”未来は意外と近かった

2025.12.19
【レアメタル不要】“鉄触媒”で化学産業をひっくり返す。京大発ベンチャーの挑戦

【レアメタル不要】“鉄触媒”で化学産業をひっくり返す。京大発ベンチャーの挑戦

2025.12.17
【1日で家が建つ】にゅるっと積む“3Dプリント住宅”が普及モードに入ってきた

【1日で家が建つ】にゅるっと積む“3Dプリント住宅”が普及モードに入ってきた

2025.12.12
全然寝た気がしない…。ドリンクや安眠グッズを試してもダメなら、「隠れ無呼吸」の可能性も？

全然寝た気がしない…。ドリンクや安眠グッズを試してもダメなら、「隠れ無呼吸」の可能性も？

2025.12.05
【効かない薬をなくす】細胞レベルのオーダーメイド医療は医療費削減にもつながる

【効かない薬をなくす】細胞レベルのオーダーメイド医療は医療費削減にもつながる

2025.12.03
GoogleカーもLiDARも不要。スマホとドラレコで道路点検をDX

GoogleカーもLiDARも不要。スマホとドラレコで道路点検をDX

2025.11.26
【家庭用の3〜5倍】業務用冷凍庫の電気代がじわじわ家計に襲ってくる

【家庭用の3〜5倍】業務用冷凍庫の電気代がじわじわ家計に襲ってくる

2025.11.25
姿勢矯正グッズ不要。スマホ首・猫背を自力で治す世界初アプリ「背骨計」

姿勢矯正グッズ不要。スマホ首・猫背を自力で治す世界初アプリ「背骨計」

2025.11.18
中古？そりゃ爆発もするわ。バッテリー劣化を2分でチェックする新手法

中古？そりゃ爆発もするわ。バッテリー劣化を2分でチェックする新手法

2025.11.14
風速15メートルで傘はアウト。数秒先の風を予知する「Wind Guardian」

風速15メートルで傘はアウト。数秒先の風を予知する「Wind Guardian」

2025.11.05
【膝を新品に】京大発の軟骨再生技術。老後の移動の悩みに希望

【膝を新品に】京大発の軟骨再生技術。老後の移動の悩みに希望

2025.10.29
宇宙デブリを撃ち砕け！ 阪大発“超強力レーザー”が現実に

宇宙デブリを撃ち砕け！ 阪大発“超強力レーザー”が現実に

2025.10.13
完全にハゲても生える？幹細胞で毛根を再生する研究が進んでいる

完全にハゲても生える？幹細胞で毛根を再生する研究が進んでいる

2025.10.08
見た目も味もほぼ抹茶！100％カイコ由来の“飲むシルク”が地球を救う

見た目も味もほぼ抹茶！100％カイコ由来の“飲むシルク”が地球を救う

2025.10.06
薬で治らない難病に挑む。“暴れる抗体”を狙い撃つ新技術

薬で治らない難病に挑む。“暴れる抗体”を狙い撃つ新技術

2025.09.17
銅の高騰が止まらない！“銀のかわり”がスマホやEVで本命になる理由

銅の高騰が止まらない！“銀のかわり”がスマホやEVで本命になる理由

2025.09.15

バックナンバー

ナノテクはどこへ行った？ 20年以上たって、製造業の「本命用途」が見えてきた
2026.02.02

第66回

ナノテクはどこへ行った？ 20年以上たって、製造業の「本命用途」が見えてきた
「置き配」の次は「積み荷」。箱サイズがバラバラでもうまく積んでくれるロボットが出た
2026.01.26

第65回

「置き配」の次は「積み荷」。箱サイズがバラバラでもうまく積んでくれるロボットが出た
病気予測はもうお腹いっぱい。医療が知るべきなのは「いま体で起きていること」
2026.01.21

第64回

病気予測はもうお腹いっぱい。医療が知るべきなのは「いま体で起きていること」
夜はキラキラ、昼はケーブルだらけ。イルミネーションの残念感は「光る植物」で解決？
2026.01.19

第63回

夜はキラキラ、昼はケーブルだらけ。イルミネーションの残念感は「光る植物」で解決？
ダ・ヴィンチは大きすぎる？日本の手術室にフィットするマイクロ手術支援ロボット
2026.01.16

第62回

ダ・ヴィンチは大きすぎる？日本の手術室にフィットするマイクロ手術支援ロボット