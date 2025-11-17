ASCII STARTUPについて

海に眠るお宝を探せ！海洋ロボから魚群解析まで"深海DX"が進んでいる

文● ポリ山

深海にはまだ眠るお宝がある

　深海には、まだまだ人類が知らない世界が眠っている。マリアナ海溝からは新種の生物が次々と発見されているし、ネッシーや沈没船の探索も相変わらず世界中で人気のテーマだ。

ハイテク化する「海の探検」

　昔は大型調査船を出して長期間の航海をしなければならなかった深海調査も、いまや小型の水中ドローンや音響装置で効率的に行えるようになった。暗くて広い海の中も、ソナーや水中マイクで音を拾い、AIで解析すれば、魚群の動きから沈没船の残骸まで“見える化”できるというわけだ。

　さらに、衛星データやスーパーコンピュータによるシミュレーションも加わり、潮の流れや魚の群れの動きを高精度に予測することが可能になってきた。現代の海洋学は「ハイテク総合格闘技」と呼べるほど、多彩な技術が投入されている。

京大発オーシャンアイズが挑む「海の見える化」

　こうした潮流の中で登場したのが、京都大学発のスタートアップ、株式会社オーシャンアイズだ。同社は、スーパーコンピュータでの大規模計算、衛星リモートセンシング、現場のセンサー観測などを組み合わせた海洋解析技術を活用し、海況予測SaaS「漁場ナビ」を提供している。

海況予測SaaS「漁場ナビPro」

　もっともこちらは、深海のロマンを追うというよりも、漁業の持続可能性を守るのが狙い。過剰漁獲を防ぎ、資源を維持しながら、漁業者の収益を高める。つまり「未来の食卓」を支えるインフラをつくろうとしているのだ。

ホンダ発、自律航行ロボが海を走る

　海のDXには、大企業も参入している。ホンダ発海洋スタートアップの株式会社UMIAILE（ウミエル）は、小型無人ボート 「UMIAILE ASV」 を開発。自律的に航行し、魚群探知機や各種センサーで海の状況を調べ、漁業者に最適な漁場や航路を提示する。自動車メーカーが海に挑むのはちょっと意外だが、制御技術やデータ解析といった強みを生かせる分野であり、省エネ航行や人手不足解消につながると期待されている。

小型無人ボート「UMIAILE ASV」

　トレジャーハンティングも漁業も、テクノロジーで勝負する時代なのだ。

【11/17開催】未来を変える先端技術スタートアップの最新情報が1日でわかるイベント実施！

「ASCII STARTUP TechDay 2025」開催概要

　【開催日時】2025年11月17日（月） 13:00～18:00（予定）
　【会場】浅草橋ヒューリックホール&カンファレンス
　【主催】ASCII STARTUP
　【入場方法】事前登録制（入場無料）
　【公式サイト】https://jid-ascii.com/techday/

