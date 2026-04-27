「料金所」の次は「給油」が消える？走りながら電気を受け取るモビリティ

ETCのバーがなくなって、支払いの感覚が変わった

先日、数年ぶりに高速道路に乗ったら、ETCレーンのバーがなくなっており、ICを降りるタイミングで車載機から「料金は〇〇円です」と急に流れてきて、少し驚いた。都市部の高速道路がほとんどETC専用になっているのは以前から知っていたものの、実際に体験すると印象は違う。料金は確かに発生しているのに、「通過する」という動作の中に溶け込んでいて、支払いをしている感覚がほとんどない。

次にこうなってほしいと思うのが「エネルギーの補給」だ。クルマで長距離を運転していて気になるのが、燃料やバッテリー残量だ。次のサービスエリアまで持つのか、充電スポットはどこにあるのか。移動には常に「補給のタイミング」がつきまとってきた。レースゲームのように、走行中にエネルギーが補給されたらいいのに。

道路から電気を送る、走行中給電という仕組み

その発想に、かなり近いことをやろうとしているのが、豊橋技術科学大学発のスタートアップ、株式会社パワーウェーブだ。道路側から電力を送り、走行中の車両がそれを受け取りながら走る。いわば「止まらずに電気を受け取り続ける」仕組みである。

といっても、いきなり公道を走るクルマやバイクへ実装されるわけではない。足元でニーズが高まっているのは、工場や物流現場で使われる無人搬送車（AGV）や自律移動ロボット（AMR）向けの給電だ。現場では自動化が進む一方で、機器を止めずにどう電力を供給するかが課題になっている。パワーウェーブは、広い範囲でのワイヤレス給電技術を生かし、走行中でも充電できる環境をつくることで、省人化や生産性向上につなげようとしている。

大手も研究を進める、走行中ワイヤレス給電の動き

この分野はスタートアップだけでなく大手も動いている。トヨタグループも走行中のワイヤレス給電を研究しており、いずれは「走りながら電気を受け取る」ことが当たり前になるだろう。そして、EVでもバッテリー残量を気にせず長距離を走れるようになり、料金所のバーがなくなったときのように、支払っている感覚はさらに薄れていく。旅行から帰ったあと、ETC料金や電気代がまとめて引き落とされて、「こんなに使っていたのか」と気づかされることになりそうだ。