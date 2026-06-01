“着る”サブスク、男性向け月額制ファッションレンタルサービス「airCloset Men’s」提供開始

株式会社エアークローゼットは5月28日に、男性向け月額制ファッションレンタルサービス「airCloset Men’s（エアクロメンズ）」の提供を開始した。レンタルであるためユーザーはさまざまなスタイルを気軽に試し、新しいファッションを楽しめるとしている。

「airCloset Men’s」では、スタイリストによる提案とユーザーが自分で選ぶ楽しさの両方を取り入れながら、一人ひとりに合った形で新しいファッションとの出会いを広げるという。これまで同社が提供してきた女性向け月額制ファッションレンタルサービス「airCloset」で培ったスタイリングの知見やデータ活用、物流・運用基盤を生かし、男性に新たなファッション体験を提供するとしている。

同社が実施した男性ファッションに関する調査によると、多くの男性が「いつも同じような服装になりがち」と感じているとのこと。その背景として「何を選べばいいかわからない」、「似合う服がわからない」、「新しい服を探す時間がない」などの声があったという。日常の中でファッションの選択肢が広がりにくく、新しい服やスタイルとの出会いを感じにくいとの声もあり、「自分に合う服を自然に知りたい」、「時間をかけずに服装を決めたい」といったニーズが明らかになったそうだ。

同サービスの特徴として、「レンタルだから、さまざまなスタイルを気軽に試せる」、「スタイリスト提案で、自分に似合う新しいスタイルと出会える」、「自分でも選べる楽しさを両立」、「時間をかけずに、新しいファッションとの出会いが生まれる」といった点が挙げられている。

料金プランは以下の通り（※いずれも税込）。

・単月コース 2カ月に1回交換（5着）11,800円／1カ月に1回交換（5着）19,800円

・年間コース 2カ月に1回交換（5着）9,800円／1カ月に1回交換（5着）15,800円

取扱サイズはSから2L、対応エリアは全国（離島含む）とのこと。