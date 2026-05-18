宇宙に行きたいわけじゃない。それでも企業が人工衛星を持つ理由

宇宙ビジネス加熱の正体は「ロマン」ではなくデータ

近年、宇宙ビジネスが盛り上がっている。ロケットや月面開発にはロマンがあるが、そこに投資する企業の関心はもっと現実的だ。彼らが見ているのは宇宙そのものではなく「足元のデータ」である。

衛星が取得する画像や位置情報は、物流・農業・都市開発・保険など幅広い分野で意思決定に使われている。「どこで何が起きているか」を広く、早く把握できることが、そのまま競争力になる。

自前の観測データを持つ企業は先読みできる。外部データに依存する企業は、どうしても一歩遅れる。この差が、いま企業が人工衛星を持とうとする理由だ。

衛星は「国家のもの」から「企業のツール」へ

実際、打ち上げ需要は急増している。SpaceXの順番待ちは長蛇の列で、民間宇宙ビジネスは活況だ。

この流れを支えているのが衛星の小型化である。かつての大型衛星はバス1台ほどのサイズで、開発に10年・数百億円を要する国家プロジェクトだった。それがいまや、1辺10cmの立方体「キューブサット」と呼ばれる超小型衛星が主流になってきた。数カ月・数千万円規模での開発・打ち上げが可能になり、衛星は「特別な装置」から「実用的なツール」へと変わりつつある。

「8年連続世界トップ」九工大が宇宙でやっていたこと

この小型衛星分野で存在感を放つのが、九州工業大学だ。”小型衛星の運用数”で8年連続世界トップという、知る人ぞ知る実績を持つ。

その背景にあるのが「BIRDSプロジェクト」だ。アフリカ・東南アジア・南米など、これまで宇宙開発の機会が限られていた新興国の学生や研究者を招き、自国の衛星を自ら設計・開発・運用させる教育プログラムである。2015年からスタートし、これまでBIRDS-1からBIRDS-5まで5弾にわたって実施されてきた。

このプロジェクトが示したのは、「条件さえそろえばどの国でも宇宙に参入できる」という事実だ。宇宙開発のプレイヤーは、着実に増えている。

そして生まれたのが、Kick Space Technologies株式会社だ。九工大で培われた「安く、早く、安定して動く」衛星開発のノウハウを事業化している。大学の試験設備や運用実績をそのまま活用できるため、開発スピードとコストの両面をアピールする。

「早い・安い」だけではない勝ち筋

競争環境は厳しい。国内には東大発のアークエッジ・スペースやアクセルスペースなど先行スタートアップがあり、欧州では量産体制を整えた企業が「早い・安い」を武器に市場を狙っている。

その中でKick Space Technologiesの強みは、技術だけでなく新興国との継続的な関係性にある。BIRDSプロジェクトを通じて形成されたつながりが起点となり、衛星利用の裾野が広がる中で、一定のシェアを確保できる余地もありそうだ。

宇宙ビジネスは「どこまで遠くへ行けるか」とは別に、「どれだけ有用なデータを取得し、活かせるか」という競争が強まっている。その入り口は、もう企業にも、新興国にも、開かれている。