ASCII STARTUPについて

メルマガはこちらから

PAGE
TOP

  1. ASCII STARTUP
  2. 特集
  3. 未来を変える科学技術を追え！大学発の地味推しテック
  4. 技術はあるのに、法律で詰む。「制度の壁」を越えるための新しい道具
  • はてなブックマーク シェアボタン
  • LinkedIn シェアボタン
目次
59回
60回
61回
最新

技術はあるのに、法律で詰む。「制度の壁」を越えるための新しい道具

特集
未来を変える科学技術を追え！大学発の地味推しテック
文● ポリ山

それ、技術の問題じゃないかも？

　技術もあり、社会課題も明確。それでも大学発スタートアップが事業化の途中で立ち止まってしまうケースは少なくない。原因は資金や人材ではなく、法令や制度だ。

　有識者からは「早めにロビー活動を」「標準化やルールメイキングに入るべき」といった助言も聞こえてくる。正論ではあるが、研究と開発に追われる研究者起業家にとって、政策議論を常に追い、交渉の場に出ていくのはなかなかハードルが高いのが実情だ。

法改正は“あとで知る”ものじゃない

　そんな“制度の壁”を少しでも減らそうとしているのが、北海道大学発スタートアップの株式会社polisee（ポリシー）だ。同社が提供するのは、法令改正や政策立案に向けた動きを可視化し、政策プロセスをモニタリングできる法務・政策渉外向けDXプラットフォーム。省庁や行政分野、法分類といった切り口で情報をフィルタリングでき、委員会・審議会ごとに議論の動きを追えるのが特徴だ。

弁護士が開発した法務・政策渉外プロフェッショナルのためのDXプラットフォーム「polisee」

　法改正や政策議論は、省庁横断で進むことも多く、専門家であっても全体像を把握するのは簡単ではない。poliseeは、そうした点在する情報を整理し、「今どこで、何が話されているのか」を俯瞰できる形にまとめている。

ロビー活動しなくても、詰まないために

　poliseeは現在、電子証明書サービスを展開するサイバートラスト株式会社や、中央大学 国際経営学部などと協力し、導入・検証を進めている。現場でのフィードバックを受けながら、実務に即した機能追加や改善を重ねているところだ。

2025年10月28日に追加されたグループタグ機能。「食品ロス」を整理軸に政策や関連情報をまとめて俯瞰できる画面例

　ロビー活動にフルコミットしなくてもいい。交渉の最前線に立たなくてもいい。せめて「何が、どこで、どの方向に動いているのか」を事前に把握できるようにする。poliseeが狙うのは、そんな現実的な解だ。

合わせて読みたい編集者オススメ記事

【AI×キノコ】植物工場は赤字でも、きのこ工場だけが儲かってる理由

【AI×キノコ】植物工場は赤字でも、きのこ工場だけが儲かってる理由

2026.01.06
お茶を飲むだけで会社のイメージが良くなる？ 茶畑で回すサステナ経済

お茶を飲むだけで会社のイメージが良くなる？ 茶畑で回すサステナ経済

2025.12.23
「AIを入れたら生命体？」ロボットも植物も“意思を持ち始める”未来は意外と近かった

「AIを入れたら生命体？」ロボットも植物も“意思を持ち始める”未来は意外と近かった

2025.12.19
【1日で家が建つ】にゅるっと積む“3Dプリント住宅”が普及モードに入ってきた

【1日で家が建つ】にゅるっと積む“3Dプリント住宅”が普及モードに入ってきた

2025.12.12
全然寝た気がしない…。ドリンクや安眠グッズを試してもダメなら、「隠れ無呼吸」の可能性も？

全然寝た気がしない…。ドリンクや安眠グッズを試してもダメなら、「隠れ無呼吸」の可能性も？

2025.12.05
【効かない薬をなくす】細胞レベルのオーダーメイド医療は医療費削減にもつながる

【効かない薬をなくす】細胞レベルのオーダーメイド医療は医療費削減にもつながる

2025.12.03
GoogleカーもLiDARも不要。スマホとドラレコで道路点検をDX

GoogleカーもLiDARも不要。スマホとドラレコで道路点検をDX

2025.11.26
【家庭用の3〜5倍】業務用冷凍庫の電気代がじわじわ家計に襲ってくる

【家庭用の3〜5倍】業務用冷凍庫の電気代がじわじわ家計に襲ってくる

2025.11.25
姿勢矯正グッズ不要。スマホ首・猫背を自力で治す世界初アプリ「背骨計」

姿勢矯正グッズ不要。スマホ首・猫背を自力で治す世界初アプリ「背骨計」

2025.11.18
中古？そりゃ爆発もするわ。バッテリー劣化を2分でチェックする新手法

中古？そりゃ爆発もするわ。バッテリー劣化を2分でチェックする新手法

2025.11.14
風速15メートルで傘はアウト。数秒先の風を予知する「Wind Guardian」

風速15メートルで傘はアウト。数秒先の風を予知する「Wind Guardian」

2025.11.05
【膝を新品に】京大発の軟骨再生技術。老後の移動の悩みに希望

【膝を新品に】京大発の軟骨再生技術。老後の移動の悩みに希望

2025.10.29
宇宙デブリを撃ち砕け！ 阪大発“超強力レーザー”が現実に

宇宙デブリを撃ち砕け！ 阪大発“超強力レーザー”が現実に

2025.10.13
完全にハゲても生える？幹細胞で毛根を再生する研究が進んでいる

完全にハゲても生える？幹細胞で毛根を再生する研究が進んでいる

2025.10.08
見た目も味もほぼ抹茶！100％カイコ由来の“飲むシルク”が地球を救う

見た目も味もほぼ抹茶！100％カイコ由来の“飲むシルク”が地球を救う

2025.10.06
薬で治らない難病に挑む。“暴れる抗体”を狙い撃つ新技術

薬で治らない難病に挑む。“暴れる抗体”を狙い撃つ新技術

2025.09.17
銅の高騰が止まらない！“銀のかわり”がスマホやEVで本命になる理由

銅の高騰が止まらない！“銀のかわり”がスマホやEVで本命になる理由

2025.09.15
【レアメタル不要】“鉄触媒”で化学産業をひっくり返す。京大発ベンチャーの挑戦

【レアメタル不要】“鉄触媒”で化学産業をひっくり返す。京大発ベンチャーの挑戦

2025.12.17
【建設×リモートワーク】定年後でも“パイロット”になれる時代が来た

【建設×リモートワーク】定年後でも“パイロット”になれる時代が来た

2026.01.05

バックナンバー

【建設×リモートワーク】定年後でも“パイロット”になれる時代が来た
2026.01.05

第60回

【建設×リモートワーク】定年後でも“パイロット”になれる時代が来た
菌は裏切らない。不眠や仕事のパフォーマンス低下、実は“肌荒れ”が原因だった？
2025.12.24

第59回

菌は裏切らない。不眠や仕事のパフォーマンス低下、実は“肌荒れ”が原因だった？
【味覚リセット】食べすぎ脳を抑えるDアミノ酸の効果
2025.12.22

第58回

【味覚リセット】食べすぎ脳を抑えるDアミノ酸の効果
【レアメタル不要】“鉄触媒”で化学産業をひっくり返す。京大発ベンチャーの挑戦
2025.12.17

第57回

【レアメタル不要】“鉄触媒”で化学産業をひっくり返す。京大発ベンチャーの挑戦
光を当てて血管を“鳴らす”？ CTでもMRIでもない「光超音波スキャナー」が登場
2025.12.15

第56回

光を当てて血管を“鳴らす”？ CTでもMRIでもない「光超音波スキャナー」が登場