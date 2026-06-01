業務改善プラットフォーム「mfloow」、AIが質問の回答から業務フローを自動構築「業務設計AI機能」提供開始

株式会社マイクロニティは5月26日に、同社が提供する業務改善プラットフォーム「mfloow（エムフロー）」において、「業務設計AI機能」の提供を開始した。AIの質問に答えることでタスク構成やチェックリストを含む業務フローを構築するという。複雑で曖昧な業務内容の言語化と標準化をAIがサポートし、組織の生産性向上を支援するとしている。

「mfloow」は、AIを活用して業務の「見える化」から「定着」までを支援する業務改善プラットフォーム。繰り返し発生する業務をテンプレート化することで、属人化を防ぎ、組織全体の生産性を高める仕組みを提供してきたとのこと。人事やバックオフィス領域で培った「業務プロセスの標準化」のノウハウを展開し、多様な部門の定型業務を最適化するという。

提供開始した「業務設計AI機能」は、業務の目的や開始のきっかけ、関わる担当者など、ユーザーがAIの質問に答えることで業務設計を進められるというもの。AIが適切な候補を提案するため、ゼロから考える負担を抑えながら、ユーザーの頭の中にある曖昧な手順の言語化をサポートするとのこと。

ユーザーの組織独自の判断ルールや細かなチェックポイントを設計に組み込めるのも特徴のひとつ。最終ステップで追加の要望や補足事項を伝えることで、AIがそれらを反映した実践的なタスクやチェックリストを生成するという。

質問への回答が終わると、担当区分やスケジュールが設定された業務フローを即座に作成。生成されたフローはそのまま実務で運用でき、必要に応じて手動での調整も可能とのこと。