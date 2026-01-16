ASCII STARTUPについて

ダ・ヴィンチは大きすぎる？日本の手術室にフィットするマイクロ手術支援ロボット

特集
未来を変える科学技術を追え！大学発の地味推しテック
文● ポリ山

身近になったロボット。その流れは医療にも

　最近、ファミレスの配膳ロボットや、ビルを巡回する警備ロボットが珍しくなくなってきた。働くロボットを見かけるたびに「これで人手不足も解消されるんじゃないの」と期待してしまう。医師不足が続く医療現場でも、手術支援ロボット「ダ・ヴィンチ」が保険適用となり、名前を聞いたことがある人も多いだろう。

万能だけど、大きくて高い「ダ・ヴィンチ」

　とはいえ、米国生まれの「ダ・ヴィンチ」は高価で巨大だ。予算面や手術室の広さといった制約から、導入できる病院は限られている。手術をすべて任せる巨大で万能なロボットよりも、一部だけを手伝ってくれる小型で手頃なロボットがほしい、という声もある。

手術ロボットは、「全部入り」じゃなくていい

　こうしたニーズに応えようとしているのが、九州大学発スタートアップのF.MED株式会社だ。同社が開発するのは、手術の仕上げにあたる接合・再建を支えるための医療ロボット。手術の最初から最後までをロボットに任せるのではなく、切ったあとの接合・再建に特化し、小型で扱いやすい設計になっている。

手の震えを抑えるだけでもけっこう助かる

　特に地方病院では、外科医が単独で手術を担うケースも少なくない。がんを切除したあと、髪の毛より細い血管や神経を、顕微鏡を使ってつなぎ直す再建・接合までを任せられることもある。こうした顕微鏡下の高度な手術は「マイクロサージャリー」と呼ばれ、集中力も体力も使う工程だ。

　マイクロサージャリーでは、医師のわずかな手の震えや、長時間手術による疲労が、そのまま処置の精度に影響する。F.MEDの「マイクロサージャリー支援ロボット」は、医師の操作をもとにロボットマニピュレータが顕微鏡下の縫合などを行うことで、こうしたブレを物理的に抑える。人の判断力と、ロボットの安定した動きを組み合わせ、より再現性の高い処置を目指すためのツールだ。

マイクロサージャリー支援ロボットの完成予想図

判断は人、精度はロボット。役割分担がちょうどいい

　「判断」は人が行い、「精度」をロボットが支える。もしそんな役割分担ができれば、外科医1人の病院でも、医療の質を落とさず手術を続けられる。まさに、日本の医療現場のサイズ感や地域のニーズに合わせた発想と言える。

　小型で扱いやすく、価格も抑えるという考え方は、日本のものづくりが得意としてきた領域でもある。ロボットが特別な存在ではなく、社会のあちこちで当たり前に使われるようになったとき、こうした「ちょうどいいロボット」が、じわじわと効いてきそうだ。

