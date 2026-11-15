トヨタ「ランドクルーザー250」
ガソリン車より150万円高価なディーゼル版「ランクル250 ZX」。一生モノとして推せる理由と悩ましい弱点
「ランドクルーザープラド」の事実上の後継モデルとして、2024年4月に登場したトヨタ「ランドクルーザー250」。人気が高く、発売直後から手に入りにくい状態が続いています。2.8Lディーゼル車は現在受注を止めており、2026年12月以降に一部改良モデルの発売が予定されています。
今回は最上級グレード「ZX」で、街中から高速道路まで250km（東京と群馬往復）以上を走行しました。同乗したのは、アイドルグループ「≒JOY」の天野香乃愛さんと山野愛月さんです。このランクルについて、2人の感想も交えながら、推せる理由と買う前に知っておきたい点を紹介します。
トヨタ「ランドクルーザー250 ZX」の特徴
ランドクルーザー250は、上位モデル「ランドクルーザー300」と同じプラットフォーム（クルマの骨格）を使ったSUVです。ZXのボディーサイズは全長4925×全幅1980×全高1935mmで、乗車定員は7人です。
エンジンは2.8Lディーゼルターボで、最高出力204PS、最大トルク51.0kgf・m。8速ATと、常に4輪を駆動するフルタイム4WDを組み合わせます。燃費はWLTCモード（国際的な燃費の測定方法）で11.0km/L。価格は735万円です。この試乗車はオプションてんこ盛りではなく、6万3800円のフロアマットが装着されていたのみで、合計金額は741万3800円です
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
- 第705回
自動車新車の軽が高価な今こそ中古の日産「モコ」を。リクライニング可能な後席から車中泊までイケる万能性をチェック
- 第704回
自動車燃費のプレリュードか、VTECターボのTYPE Rか。617万円を握りしめて本気で悩むホンダスポーツの最適解
- 第703回
自動車予算100万円で極上スポーツセダンが手に入る!? 2代目「マークX」が圧倒的にコスパがいい3つの理由
- 第702回
自動車マイルドハイブリッド廃止は正解!? 約300万円のデリカミニで東名を200km走って燃費をガチ検証
- 第701回
自動車70万円台から狙える「カワイイ軽自動車」の完成形。今あえて絶版のミラココアを激推しする理由
- 第700回
自動車絶滅寸前のV8サウンドをオープンエアで。レクサスLCの販売終了で失われる「日本車の贅沢」
- 第699回
自動車予算200万円で極上VIP空間が手に入る！ 今あえて「14代目クラウン」を中古で狙うべき理由
- 第698回
自動車燃費28km/L超えは当たり前!? トヨタの新型アクアがセンチュリー譲りの「スムーズストップ」を手に入れた理由
- 第697回
自動車テスラとは違うドイツの完璧主義。メルセデス「EQE SUV」の凄みと「乗せられ感」の正体
- 第696回
自動車200万円台で買えるV8レクサス！ 初代LS後期型が今、中古車で最高に狙い目な4つの理由