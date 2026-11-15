「ランドクルーザープラド」の事実上の後継モデルとして、2024年4月に登場したトヨタ「ランドクルーザー250」。人気が高く、発売直後から手に入りにくい状態が続いています。2.8Lディーゼル車は現在受注を止めており、2026年12月以降に一部改良モデルの発売が予定されています。

今回は最上級グレード「ZX」で、街中から高速道路まで250km（東京と群馬往復）以上を走行しました。同乗したのは、アイドルグループ「≒JOY」の天野香乃愛さんと山野愛月さんです。このランクルについて、2人の感想も交えながら、推せる理由と買う前に知っておきたい点を紹介します。

トヨタ「ランドクルーザー250 ZX」の特徴

ランドクルーザー250は、上位モデル「ランドクルーザー300」と同じプラットフォーム（クルマの骨格）を使ったSUVです。ZXのボディーサイズは全長4925×全幅1980×全高1935mmで、乗車定員は7人です。

エンジンは2.8Lディーゼルターボで、最高出力204PS、最大トルク51.0kgf・m。8速ATと、常に4輪を駆動するフルタイム4WDを組み合わせます。燃費はWLTCモード（国際的な燃費の測定方法）で11.0km/L。価格は735万円です。この試乗車はオプションてんこ盛りではなく、6万3800円のフロアマットが装着されていたのみで、合計金額は741万3800円です