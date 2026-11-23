クルマ好き女子の矢田部明子です！ 今回は、2024年まで販売されていたスズキ「イグニス」を紹介します！ ちなみに、読者の皆さんは、このクルマを知っていましたか？ 残念ながら人気はあまり……でしたが、矢田部的にはコンセプトも含めて大好きなクルマでした。

ひと目見ればイグニスとわかる個性的なデザインで、街中を走っていても目立つ存在でした。

プラットフォームはソリオと同じで、燃費はマイルドハイブリッド車でJC08モード25.4～28.8km/L（発売当初の値）と優秀。なにより、走行性能も魅力的でした。

ということで、まずは面白いデザインから見ていきましょう！

試乗車は「HYBRID MX」でカラーはファーベントレッドです。なお、中古車は時期によって価格が変動するのでご了承ください。

スズキ「イグニス HYBRID MX」スペック

グレード：HYBRID MX

サイズ：全長3700×全幅1660×全高1595mm

ホイールベース：2435mm

車両重量：880kg

エンジン：1242cc 直列4気筒

最高出力：67kW（91ps）/6000rpm

最大トルク：118N・m（12.0kg・m）/ 4400rpm

モーター最高出力：2.3kW/1000rpm

モーター最大トルク：50N・m/100rpm

乗車定員：5人

駆動方式：2WD（4WDも設定）

中古車価格：イグニスは90万円台から狙えます

イグニスの良いところ その1

見どころは、欧州車風味なリアにあり！

イグニスの魅力は、なんといってもリア！ 欧州のベーシックなコンパクトカーを彷彿とさせます。

リアフェンダーが張り出していて、サイドから見ると台形のデザイン。シンプルなクルマなのに、インパクトがあります。

サイドのリア部分には、ネコのひっかき傷のような3本の模様が！ これは、かつてのスズキ「フロンテクーペ」のデザインをモチーフにしたものです。

コンパクトなボディで取り回しはしやすいですが、全高が1595mmあるので、高さ制限1550mmの立体駐車場には入れません……。

最低地上高はソリオよりも高く、同じプラットフォームとは思えません。

ちなみに、2020年にマイナーチェンジを受け、フロントグリルが縦のスリットを並べたデザインに変わっています。

イグニスの良いところ その2

白黒の内装がスタイリッシュな印象に

内装も外装と同様に個性的なのがGOOD！ 白と黒で統一されていて、スタイリッシュです。

インドや欧州でも販売されているせいか、一般的な日本車と比べると、エアコンの操作部などの位置が若干上のほうになっています。

ここにも、ネコのひっかき傷が……！

センターコンソール周りのボタンは、カプセル型のデザインになっています。

ハザードランプのスイッチの隣には、【○○】のようなボタンがあります。

運転席は広めで、シートは硬めのスポンジのような座り心地です。

シートを一番後ろまで下げると、足がペダルに届きません（矢田部の身長は158cm）。

頭上空間は、座面を一番低くした状態でこぶし3つ分ほど、一番高くするとこぶし2つ分ほどあります。

センターコンソールの下には、12Vの電源ソケット（最大120W）があります。

その下には、ドリンクホルダーが2つ用意されています。

パーキングブレーキの後ろにも、ドリンクホルダーがあります。とにかく、いたるところにドリンクホルダーがあります。

助手席側には、ダッシュボードの下に小物入れとグローブボックスがあります。