スズキ「ハスラー」
デリカミニの強力ライバルが大幅進化！ スズキ軽初の安全装備＆ブレーキホールドを得た「ハスラー」の実力
アクティブなライフスタイルに似合う軽クロスオーバーとして人気のスズキ「ハスラー」が、マイナーチェンジ（一部仕様変更）しました。ということで乗ってみたところ、遊びはもちろん、普段の足としてもバッチリの1台であることが判明しました！
ジムニーほどガチじゃない
ちょうどいいアウトドア軽
ハスラーは軽トールワゴンとSUVを掛け合わせたような、ちょっとほかにはない1台。アウトドア系の軽自動車といえばジムニーを思い浮かべますが、あそこまでガチでなくても、という方にはピッタリです。見た目的にも、アウトドア向けっぽい雰囲気的にも、三菱自動車のデリカミニあたりがライバルになりそうです。
今回お借りした車両は「ハスラー タフワイルド」という、よりアウトドアテイストを強めたモデルの最上級グレード「タフワイルド ターボ」（4WD）で、車両本体価格は204万8200円。これにナビやドラレコ、そして外装色といったオプションがついた239万6020円の車両になります。そう、スズキってお手頃価格のクルマが多いんですよね。消費者の味方です！
マイルドハイブリッドのターボで街乗りはキビキビ
エンジンは直列3気筒ターボで、最高出力は64馬力、最大トルクは10.0kgf・m。これに最高出力3.1馬力、最大トルク5.1kgf・mのモーターアシストがつくマイルドハイブリッドです。車両には誇らしく「HYBRID」のエンブレムがついています。
燃料はレギュラー対応で、タンク容量は27L。気になる燃費ですが、カタログ値（WLTCモード）20.4km/Lのところ、筆者が都内を転がした場合は16.8km/Lを記録しました。高速道路に乗れば、もう少し伸びると思います。
4WD車は悪路や下り坂のサポート機能も充実
4WD仕様車は、ぬかるみ（MUD）や雪道（SNOW）での走行をサポートする機能が選択可能。さらに急な坂道でも、ブレーキペダルを踏まずに約7km/hで車速をコントロールするヒルディセントコントロール機能も用意されています。
またターボ仕様車は7速マニュアルモード付パドルシフトを装備。スポーティーな走りだけでなく、長い下り坂などでも重宝します。
出足よし、乗り心地よしで普段乗りに最適
実際に街乗りで気づくのは出足のよさ。そして意外とキビキビ走るということ。軽自動車って鈍足なんだよね、というのは昔の話。4名乗車や荷物を多く積載した際は不明ですが、1～2名が乗る場合で「遅い」ということはなさそうです。
足はしなやかで、ポンポンと弾むこともなければ、いつまでも振動が収まらない、といった不満はありませんでした。日本の道を法定速度で走る上で、最適なバランスであるように思います。つまり「走行面で大きな不満を抱かせない出来のよさ」といえます。ボディーサイズと相まって「日本の普段乗りは軽自動車がイチバン」「スズキはそれを十分に理解している」と感じました。
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