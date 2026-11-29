2026年に登場した4代目インサイト。「インサイト」と言えばホンダのハイブリッドの歴史を作ってきたモデルですが、今回は完全な電気自動車であるBEV（バッテリーEV）として登場しました。

なぜBEVのインサイトなのか？ そしてどんな使命を背負って登場したのか？ その役割を紐解きつつ、実車をレビューしていきます。

「e:NS2」あらため「インサイト」が日本市場で担う役割

実は新型インサイトは、もともと海外市場で販売されているクルマです。その正体は、中国の合弁会社である東風ホンダが2024年から販売している「e:NS2」というモデル。中国の工場で生産されたこのモデルが、日本市場では「インサイト」の名前で販売されているのです。なお、日本市場においては3000台限定の販売とアナウンスされています。

ボディーサイズは全長4785×全幅1840×全高1570mmで、一充電走行距離（WLTCモード）は535km。価格は550万円のモノグレードで、2026年度のCEV補助金130万円を差し引くと、実質420万円ほどで手に入ります。

このサイズ感のSUVは現代のBEVで最もオーソドックスなパッケージと言えるもので、BEVのトレンドど真ん中を狙った1台と言えます。国産車で言えば、トヨタのbZ4Xや、ひと回り小ぶりながら日産の新型リーフなどが例に挙げられます。グローバルで見れば、海外メーカーはこのサイズ感のSUVタイプのBEVを多く展開していて、それらは日本市場でもよく見るラインアップです。

現在ホンダの国内ラインアップには、このBEVのトレンドど真ん中に位置するモデルがありません。そんな穴を埋めるべく、そして2027年に日本導入が予定され、北米向けモデルの開発中止で唯一残された0シリーズとなった「Honda 0 α」へと顧客と話題をつなげるために、「e:NS2」が3000台限定で「インサイト」として日本市場に投入されることになったのです。

BEVのSUVとして突出した個性や武器がない

インサイトには、BEVとして独自の魅力が光る特徴的なポイントがあるか？ と言われると、正直難しいところ。航続距離は現代のBEVのSUVとしてはやや控えめですし、飛び抜けた装備やテクノロジーがあるわけでもなく、平凡なBEVのSUVといったところに落ち着いてしまっている印象を受けます。

寝かせたリアガラスが際立つ独創的なデザイン

ただ、エクステリアデザインは独創的で、近年流行しているクーペSUVのシルエットの中でも、突出して角度が寝たリアガラスを持っています。これに組み合わせられるのは角ばった前後のデザインで、刺さる人には刺さる唯一無二のデザインと言えるでしょう。