Kia「PV5」
ハイエースの牙城を崩せるか!? 韓国KiaのEVバン「PV5」がキャンピングカーのベースに最強な理由
韓国の自動車メーカー「Kia」のクルマが日本に上陸すると聞いたとき、「え？ それってどうなの？」と思った人は多いかもしれません。筆者もそう思いました。ですが、食わず嫌いはよくありません。試乗してみると「あれ？ いいかも」と方針転換。ということで、日本導入第一弾となる「PV5」をご紹介します。
Kiaってどんなメーカー？
まずはKiaについて。Kiaは韓国第2位の自動車メーカーで、世界第3位の販売台数を誇る「ヒョンデ自動車グループ」に属するブランドのひとつです。独自のデザインをウリにすることで、ヒョンデとの差別化を図っているようです。
PV5は、ミニバンに近いMPV（多目的車）のBEV（バッテリー式電気自動車）。日本では、5人乗りでミニバンに近い使い方ができる「パッセンジャー」と、2人乗りの商用バン「カーゴ」の2タイプを展開します。価格はカーゴが619万円から、パッセンジャーが679万円から。
パッセンジャーとカーゴでは内装や装備などが異なりますが、バッテリーやモーターなどの駆動系はどちらも共通。それぞれ、グレードによってモーターの最高出力やバッテリー容量などが異なります。
ボディサイズは全長4695×全幅1895×全高1925mm（パッセンジャー）。トヨタ「アルファード」と比べると、全幅と全高は同等ですが、全長は300mmほど短くなっています。ハイエースバン（ロング・標準幅・標準ルーフ）と比べると、全長と全高はほぼ同じですが、全幅は200mm広くなっています。
これが何を意味するかというと、カーゴの場合は1ナンバー（普通貨物車）登録になるため、4ナンバー（小型貨物車）のハイエースに比べて、高速道路の通行料金が2割ほど高くなるのです。ちなみに、パッセンジャーは3ナンバーの普通乗用車扱いになります。
印象的なのは、フロントのポジションランプ。最初は「なにこの形？」と思ったのですが、逆に「なるほど、商用車っぽくなくてオシャレかも」と感心しました。なお、ヘッドライトはバンパーの中に埋め込まれています。
充電ポートはフロントバンパーに配置。バッテリー容量はスタンダードモデルが51.5kWh、ロングレンジモデルが71.2kWhで、一充電走行距離（WLTCモード）はスタンダードが377km、ロングレンジが521km（いずれもパッセンジャー。カーゴのロングレンジは528km）です。
気になる普通充電（AC）の充電時間は、スタンダードが18時間25分（3kW）／9時間40分（6kW）、ロングレンジが約25時間15分（3kW）／13時間（6kW）。毎日使う商用車として運用するなら、6kWの充電器を導入するのが現実的です。
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