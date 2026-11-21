トヨタ「ランドクルーザー300 GRスポーツ」
デカすぎ、燃費悪すぎ、でも最高！ トヨタのSUV「ランクル300 GRスポーツ」の狂暴な走りと至れり尽くせりな快適装備
カローラクロスGRスポーツに感動した不肖。となると、ほかのGRスポーツグレードはどうなのだろう？ と気になりまして。そこでお借りしました。ランドクルーザー300のGRスポーツを！
※試乗したのは、2026年10月の一部改良前のガソリンエンジン車です。改良後の現行モデルについては、記事の最後で紹介します。
GRスポーツなのに、主眼はオフロード!?
とはいえ、「GRスポーツ」と「ランドクルーザー」が、どうにも不肖の中では結び付きづらかったのも事実。というのも、GRというとオンロードやラリーのイメージが強く、ランドクルーザーの舞台といえるクロスカントリーはどうなんだろうと……。でも、トヨタ車体は「チームランドクルーザー・トヨタオートボデー」としてダカールラリーに参戦していて、市販車部門ではランドクルーザー300 GRスポーツをベースにした車両で戦っているわけです。
ということもあってか、GRスポーツ化はオンロード向けのチューニングではなく、オフロードに主眼が置かれている様子。それを知らずに借りた不肖は、「オフロードを走る予定はないんだけど」と思ったり。
見た目のとおり、ランドクルーザー300をベースとする本機。フロントマスクには「TOYOTA」の文字が入り、ランクル感がいっぱいです。でありながら、白と黒のツートーンは、やっぱりGRスポーツグレードの雰囲気。ボディサイズは全長4965×全幅1990×全高1925mm、ホイールベース2850mmとデカいのですが、いうてドイツ製の高級SUVも、高さを除けばこの程度の大きさだったりします。目線は高いですけれども。
と言いながらも、駐車場に入れようとすると、やっぱりデカかったりします。最小回転半径は5.9mで、この手のクルマにしては小回りが利くほうですが、大きさに慣れていなかったり、場所によっては入出庫に苦労することに。
カメラの視点が充実しているのも本機の魅力。車幅が広いぶん、こうした機能はとてもありがたいものです。
415PSのV6ツインターボ。でも街乗り燃費は……
改良前のエンジンは、「3.5L V6ツインターボ ガソリンエンジン（V35A-FTS型）」と「3.3L V6ツインターボ ディーゼルエンジン（F33A-FTV型）」の2種類。今回はガソリンエンジン車をご用意いただきました。最高出力415PS、最大トルク650N・mというビッグパワーを発生します。ちなみに燃料はハイオクで、都内の街乗りでの燃費はなんと……。
メーター読みで3.2km/L！ さすがにこれはお財布にキビシイわけで、ディーゼルのほうが……と思ったら、あちらはあちらで音と振動が……。なかなかに悩ましい話です。
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