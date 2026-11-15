軽スーパーハイトワゴンは高すぎる……と思っている人にオススメしたい、日産の3代目「モコ」を紹介します。2016年に生産を終了しているため、現在は中古でしか手に入りませんが、軽スーパーハイトワゴンに近い使い方ができて、しかもお値打ち価格ということで、レビューしてみました。ちなみに、今回の試乗車は2011年式のXグレードです。

なお、中古車は時期によって変動しますのでご了承ください。

モコは、日産初の軽自動車として2002年に登場したモデルで、スズキ「MRワゴン」のOEM車です。3代目は、ネコっぽい釣り目のヘッドライトが特徴で、全体のフォルムはコロンとしています。

当時は子育て中のママさんオーナーが多かった印象ですが、その理由はこの室内の広さにあります。なんと、自転車も積めるくらいの積載性があるんです！

女性オーナーを意識したピンク系のボディカラーも、街中でよく見かけました♪

日産「モコ X」のスペック

サイズ：全長3395×全幅1475×全高1625mm

ホイールベース：2425mm

エンジン：658cc 水冷直列3気筒NA

最大出力：54ps（40kW）/6500rpm

最大トルク：6.4kgf・m（63N・m）/4000rpm

車両重量：820kg

乗車定員：4人

駆動方式：FF

カラー：フォレストアクア

中古価格：平均30万円前後

では、内装を見ていきましょう！

モコがお買い得の理由 その1

ママにうれしい要素がたっぷりの室内空間

内装色はグレードによって変わるので、購入時はチェックしてください♪

Xグレードのシートは、ドット柄が目立つデザイン。ところが、上位グレードになるとデザインがガラッと変わります。色によってイメージも変わるので、ここも購入時にチェックしてください！

試乗車には、ナビとバックモニターが装備されていました。エンジンの始動はプッシュスタート式です。

ハザードランプのスイッチも、押しやすい位置にあってGOODです。

運転席を一番後ろまで下げると、アクセルペダルにギリギリ足が届くくらいの広さがあります。

頭上空間は、座面を一番下にした状態で1Lの牛乳パック1本分ほど。一番高くすると、スマホ1台と指2本分のスペースがあります。

前席はベンチシートで、運転席と助手席がつながっています。弾力性があり、フカフカしています。

ハンドルは、チルト（上下）にもテレスコピック（前後）にも調整できません。走りは速くもなく遅くもなくといったところですが、Aピラー（フロントガラス両脇の柱）が太いので、斜め前方が見えにくいです。

収納は多めで、矢田部はハンドル下の薄型の収納に歓喜しました。この収納……最近のクルマでは見かけなくなりましたよね？

ハンドルのすぐ左側には、12Vの電源ソケット（最大120W）が用意されています。

センターパネルの下には、ドリンクホルダーも！

助手席の背面には、ポケットが2ヵ所と、2kgまで荷物をかけられるフックがあります。ほかにも、助手席の下にはお買い物バッグが♪