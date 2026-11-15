日産「モコ」
新車の軽が高価な今こそ中古の日産「モコ」を。リクライニング可能な後席から車中泊までイケる万能性をチェック
軽スーパーハイトワゴンは高すぎる……と思っている人にオススメしたい、日産の3代目「モコ」を紹介します。2016年に生産を終了しているため、現在は中古でしか手に入りませんが、軽スーパーハイトワゴンに近い使い方ができて、しかもお値打ち価格ということで、レビューしてみました。ちなみに、今回の試乗車は2011年式のXグレードです。
なお、中古車は時期によって変動しますのでご了承ください。
モコは、日産初の軽自動車として2002年に登場したモデルで、スズキ「MRワゴン」のOEM車です。3代目は、ネコっぽい釣り目のヘッドライトが特徴で、全体のフォルムはコロンとしています。
当時は子育て中のママさんオーナーが多かった印象ですが、その理由はこの室内の広さにあります。なんと、自転車も積めるくらいの積載性があるんです！
女性オーナーを意識したピンク系のボディカラーも、街中でよく見かけました♪
日産「モコ X」のスペック
サイズ：全長3395×全幅1475×全高1625mm
ホイールベース：2425mm
エンジン：658cc 水冷直列3気筒NA
最大出力：54ps（40kW）/6500rpm
最大トルク：6.4kgf・m（63N・m）/4000rpm
車両重量：820kg
乗車定員：4人
駆動方式：FF
カラー：フォレストアクア
中古価格：平均30万円前後
では、内装を見ていきましょう！
モコがお買い得の理由 その1
ママにうれしい要素がたっぷりの室内空間
内装色はグレードによって変わるので、購入時はチェックしてください♪
Xグレードのシートは、ドット柄が目立つデザイン。ところが、上位グレードになるとデザインがガラッと変わります。色によってイメージも変わるので、ここも購入時にチェックしてください！
試乗車には、ナビとバックモニターが装備されていました。エンジンの始動はプッシュスタート式です。
ハザードランプのスイッチも、押しやすい位置にあってGOODです。
運転席を一番後ろまで下げると、アクセルペダルにギリギリ足が届くくらいの広さがあります。
頭上空間は、座面を一番下にした状態で1Lの牛乳パック1本分ほど。一番高くすると、スマホ1台と指2本分のスペースがあります。
前席はベンチシートで、運転席と助手席がつながっています。弾力性があり、フカフカしています。
ハンドルは、チルト（上下）にもテレスコピック（前後）にも調整できません。走りは速くもなく遅くもなくといったところですが、Aピラー（フロントガラス両脇の柱）が太いので、斜め前方が見えにくいです。
収納は多めで、矢田部はハンドル下の薄型の収納に歓喜しました。この収納……最近のクルマでは見かけなくなりましたよね？
ハンドルのすぐ左側には、12Vの電源ソケット（最大120W）が用意されています。
センターパネルの下には、ドリンクホルダーも！
助手席の背面には、ポケットが2ヵ所と、2kgまで荷物をかけられるフックがあります。ほかにも、助手席の下にはお買い物バッグが♪
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