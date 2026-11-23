クルマ好き女子の矢田部明子です！ 1993年に登場した初代で、軽トールワゴン（背を高くして室内を広げた軽自動車）というジャンルを切り開いたスズキの「ワゴンR」。今回は、その5代目（2012年9月～2017年2月販売）を紹介します。

5代目ワゴンRは、今でいう軽スーパーハイトワゴンよりも背は低いものの、車高がそれなりにあり、燃費と取り回しが良くて、狭い道もスイスイ走れるため人気を博した車です。

中古車市場では平均価格が50万円台に落ちてきており、お財布に優しい価格となっています♪ 軽スーパーハイトワゴンが思った以上に値下がりしていないこともあり、同じような使い方ができる5代目ワゴンRを購入して帰る方も多いのだとか。なお、今回の試乗車はワゴンR FXのシルキーシルバーメタリックです。

また、中古車価格は時期によって変動しますので、ご了承ください。

スズキ「ワゴンR」のスペック

グレード：FX

サイズ：全長3395×全幅1475×全高1640mm

ホイールベース：2425mm

エンジン：658cc 直列3気筒（NA/ターボ）

最高出力：52ps（ターボは64ps）/6000rpm

最大トルク：6.4kg・m/4000rpm

車両重量：780kg

乗車定員：4人

駆動方式：2WD（FF）

車両価格：中古市場では予算50万円台から狙えます

5代目ワゴンRが買いの理由 その1

クセのないデザイン。装備重視なら後期型に注目

フロントデザインは、いい意味でクセがありません。

個人的に好きなのはサイドから見たデザインで、背が高過ぎず、コロンとしていて◎。アンテナは、今と違ってココに生えていたんですね。

購入時の注意点としては、ワゴンRはスライドドアではなくヒンジドア（横に開く一般的なドア）を採用していること。加えて、安全装備は2013年7月の改良で、CVT車に衝突被害軽減ブレーキ「レーダーブレーキサポート」がオプション設定されました。ここを重視する人は、それ以降のモデルで装着車を選んでください。

リアの「ENE-CHARGE（エネチャージ）」の表記が懐かしいです。

ちなみに、2014年8月以降の後期型では、モーターで加速を手助けする「S-エネチャージ」を搭載したグレードが追加されました。燃費にこだわる方は、後期型がGOODです。予算も100万円以内で狙え、色にこだわらないのであれば60万円台から狙えますよ！

「ワゴンR」と、カスタムモデルとなる「ワゴンR スティングレー」の2種類がラインアップされていますが、ターボエンジンはスティングレーのみ、5速MTはワゴンRのみの設定となっています。

5代目ワゴンRが買いの理由 その2

機能性抜群の車内装備。シートも座り心地◎

内装はグレーで統一され、商用車のようなシンプルさです。

ドアが大きく開くので乗り降りしやすく、シートも厚みがあってフカフカです。

シートを一番後ろにすると、身長158cmの私では足がペダルに届かなくなるほど広いスペースを誇ります。

シートを一番下にした状態のヘッドクリアランス（頭上の空間）は、500mlの牛乳パック1本分ほどあります。グレードによってはシートリフター（座面の高さを調整する機能）が装備されていないので気を付けましょう。

収納は、ドア部分に小物入れ、引き出すタイプのドリンクホルダー、その隣に小物入れがあります。さらにハンドル下にも、財布などを入れられるスペースがあります。

オーディオまわりにUSBソケットはなく、代わりに120Wの電源ソケットがあります。ただ、ハンドルの左下という位置なので、少し使いづらいかもしれません。

オーディオの下には、ドリンクホルダーともう1つ収納スペースが用意されています。

助手席の前にはグローブボックスがあり、エアコン吹き出し口のところにはドリンクホルダーがあります。

助手席の座面を持ち上げると、買い物バッグと収納スペースがここに用意されています。