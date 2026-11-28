フィアット「DOBLÒ MAXI 5 Bianco Gelato」
国産ミニバンの「至れり尽くせり」に疲れた人へ あえて不便なフィアット「ドブロ」という選択
国産ミニバンは本当によくできています。ボタンひとつでスライドドアが開き、内装は華やかで、気の利いた装備がすみずみまでそろっています。ただ、その快適さは、キャンプ道具や自転車を遠慮なく積み込みたい人には、少し過保護に感じることもあるはずです。そんな人にオススメしたいのが、フィアットの日本専用限定車「ドブロ マキシ チンクエ ビアンコ ジェラート（DOBLÒ MAXI 5 Bianco Gelato）」です。ちなみに、車名の由来は16世紀スペインの「ドブロン金貨」から来ているとか。
ドアは手で開け閉めし、内装にも飾り気はありません。そのぶん、荷物を積んで遊びに出かける道具としては、これほど頼もしいクルマはなかなかありません。今回は、2026年10月に開催された「メディア対抗ロードスター耐久レース」（こちら）で、機材を運ぶクルマとして実際に使ってみました。
ドブロ マキシ チンクエ ビアンコ ジェラートってどんなクルマ？
ドブロは、シトロエン「ベルランゴ」やプジョー「リフター」と基本設計が同じ兄弟車で、商用バンをベースにした乗用車です。今回の限定車は、7人乗りのロングボディ「ドブロ マキシ」から3列目シートをなくし、2列・5人乗りにしたものです。ボディサイズは全長4770×全幅1850×全高1845mm。エンジンは130馬力の1.5Lディーゼルターボで、8速ATと組み合わせた前輪駆動です。
ボディカラーはやわらかい白の「ジェラートホワイト」。価格は437万円で、150台限定で販売されています。7人乗りの通常モデル（439万円）より、専用装備が付くのに2万円安いのも見逃せません。
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