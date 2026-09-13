日本で人気のEVは軽規格の車両なのだとか。最近ではBYDのRACCOが発売されて注目されているジャンルです。日常で使うには適度な大きさだし、静かでトルクフルで良いのですが、長距離はどうなのでしょう？ ということで、東京から中部国際空港（セントレア）までの片道約350kmを往復してみました。果たして何回充電することになったのでしょうか？

なぜ「N-ONE e:」？

驚異の省エネ性能と専用アプリのルート案内

今回、試乗車に選んだのは満充電時に約295km走行できるというHondaの軽EV「N-ONE e:」。「なんで日産サクラじゃないんだ？」というと、サクラは満充電時の航続距離が約180kmと短いうえに、HondaからN-ONE e:をベースにした普通車「Super-ONE」が登場したから。

このSuper-ONEがEVとしては異例なほど好調なセールスを記録しているそうで、すでに1年近い納期になっているという報道も。きっとSuper-ONEユーザーも遠出するでしょうから参考になるのでは、と思った次第です。

まずは街乗りの電費をチェックしてみました。Hondaのお膝元である和光市駅あたりから表参道までの約21kmを下道でシングルペダルコントロールを使って走ってみました。

するとメーター読みで9.3km/kWhと驚きの好電費を記録。不肖が過去、色々な電気自動車に乗ってきましたが、こんな数字は見たことがありません！ これがどれだけすごいかというと、メルセデス・ベンツの大型SUV「EQE SUV」の約2倍。同じ軽規格のEVである日産サクラがWLTCモードで約8.1km/kWhですので、それを上回っているというわけです。もちろん道の状況や走り方によって大きく異なりますから、ご参考までに。

では、長距離走行をしてみましょう。スタート地点は首都高速3号渋谷線・用賀出入口近くにあるローソン世田谷瀬田五丁目店。ここでトリップメーターをゼロにセット。バッテリー残量は79％という状態でスタートです。

さて、ガソリンエンジン車と異なり、電気自動車で気になるのは充電スポットでしょう。Hondaは専用のスマホアプリによって、経路のどこで充電するのが良いかを事前に案内してくれます。

今回の場合、「駿河湾沼津SA（下り線）」「掛川PA（下り線）」「刈谷PA（下り線）」の3ヵ所を提示されました。「片道約350kmで、約295km走れるなら1回じゃないの？」と思っていたので、3回という数字にちょっと驚きます。

この結果をナビに転送することもできます。車両側のナビに反映されるまで、1分ほど時間はかかりますが、手元からルート設定できるのはとても便利です。ということでスタートしましょう。

東名高速に乗ったらクルーズコントロールをオン。あとは法定速度にセットして走り続けるだけです。車内騒音は適度にロードノイズが響く程度。エンジン搭載の軽自動車とは段違いの静かさです。トルクもあって、加速がもたつくようなこともありません。

約1時間後、御殿場に到着。電費は7.1km/kWhを記録しています。そのまま新東名へ。120km/h区間に入ってクルーズコントロールの設定速度を上げるのですが、ここで115km/hまでしか設定できないことが判明！ 120km/hを出そうとするなら、アクセルを踏み続けないといけないうえに、ハンドル支援も使えないわけで、これはちょっと面倒。

さらにタイヤの細さゆえか、100km/hを超えると車両の挙動に不安を覚えることも。とりあえず115km/hで中央車線を巡航するのですが、追い越し車線で速いクルマが通り過ぎるたびに、車が揺られることも……。これらはN-ONE e:だからではなく、軽自動車あるあるでしょう。

最初の充電ポイントは、スタート地点から約100km先の駿河湾沼津SA（下り線）へ。なのですが、ナビを見ても駿河湾沼津SAで充電するように、という指示は出ません。いちおうルートとしてのピンは立っているようですが、このサービスエリアに立ち寄るということを示してくれた方が親切だと思います。

ということで、30分間の充電。20％から83％まで回復しました。アプリの当初予定値が16％から72％でしたので、省エネで走っていることになります。その差分は何かというと、おそらく120km/hではなく115km/hで巡航したことではないかと推測します。

なぜかというと、100km/hを超えたあたりから、電力の消費が不安になるほど速く感じるから。これは国産ハイブリッド車にも言える話なのですが、どうも100km/hが1つの壁のように感じます。