クルマ好き女子の矢田部明子です！ 最近よく聞かれるのが「100万円くらいで、即納できて、あんまり人と被らないクルマってない？」ということ。

そこで矢田部が思い付いたのが、輸入車です。

今回は、現行モデルの3つ前の型であるメルセデス・ベンツ「3代目Eクラス（W211型）」を紹介します。

販売当時の新車価格がおよそ600～1000万円（AMGモデルを除く）だったのに対し、現在の中古車相場は走行距離3万kmくらいの個体で車両本体価格が約90万円、諸経費を含めても100万円くらいから乗り出し可能となっているんです。

新車価格1000万円クラスのクルマが、中古車になると100万円前後で手に入る……。輸入車に乗っているって「なんかカッコイイ……」と思っている人（主に矢田部です）には、ぜひこの記事を読んでいただきたいです。なお、中古車なので価格は時期によって変動しますし、購入後は古いクルマなので維持費もかかりますことを覚えておいてください。

ちなみに、オススメは2006年のマイナーチェンジ以降に発売された後期型。というのも、3代目Eクラスに導入された「SBC（センソトロニック・ブレーキ・コントロール）」という電子制御ブレーキが特徴的な踏み応えで、好みが分かれそうだからです。SBCは大規模なリコールの対象にもなり、2006年のマイナーチェンジで廃止されて従来型の油圧ブレーキに戻されたので、乗りやすく安心感があるのは後期型だと思います。

今回の試乗車は「E300アバンギャルドリミテッド」のオブシディアンブラックです。

「E300アバンギャルドリミテッド」のスペック

グレード：E300アバンギャルドリミテッド

サイズ：全長4850mm×全幅1820mm×全高1485mm

ホイールベース：2855mm

エンジン：3.0L V型6気筒 NA

最高出力：231ps（170kW）/6000rpm

最大トルク：30.6kg・m（300N・m）/2500～5000rpm

乗車定員：5人

駆動方式：FR

新車時価格：705万円

中古車価格：3代目Eクラスは予算100万円前後から狙えます

それでは、さっそく見ていきましょう。

3代目Eクラスが推せる理由 その1

曲線と直線を融合した高級感あふれるフォルム

3代目Eクラスの外観と言えば、曲線が印象的。ライトの上の丸みなどは、どこかクラシカルな雰囲気を醸し出しています。

フロントのヘッドライトが4つあるというのも個性的です。

一方でサイドは、直線的なフォルムをしています。

リアライトの丸さがかわいい♪ 上品で高級感があります。

3代目Eクラスには、セダンとステーションワゴンの2種類がありますが、ステーションワゴンなら積載性も高く、ファミリーカーとしても使いやすいです。

3代目Eクラスが推せる理由 その2

随所にあふれる高級感。装備の充実具合は抜群！

車内も、“なんか……お金がかかっていそう”感があります。

シートは革製で、重厚感があります。

シートもボタンでポチッとすれば動く電動式です。

運転席を一番後ろまで下げると、足が届かなくなるほど広いです（矢田部158cm）。

座面を一番下にすると、ヘッドクリアランスは500mlの牛乳パック1本分。座面を一番上まで上げると、拳2つ分になります。

ハンドルは、チルト＆テレスコピックが電動で調整できます。

ハザードランプの下の銀のボタンを押すと、CDオーディオが登場します。この動きが個人的にツボでした。

オーディオ類の下には、収納スペースがあります。

ボタンをポチッとすると、ドリンクホルダーが2つ現れるのも◎でした。

真ん中には、グローブボックスが用意されています。

助手席側の緑の救急マークのところには、ガーゼや使い捨ての手袋などの応急処置用品が入っています。