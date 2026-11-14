Hondaのスポーツカー「シビック TYPE R」と、スペシャリティーカー「プレリュード」。一見関係なさそうな両車には、共通点があります。それは617万9800円というプライス。では、どちらを買ったほうがいいのでしょう？ そんなとても難しい問題を考えてみました。

え？ TYPE Rって617万9800円もするんですか？

まず、「シビック TYPE Rって、今は617万9800円もするの？」と驚く人は多いかと思います。だって、現行のFL5型が登場したときは499万7300円でしたから。それが2025年の東京オートサロンで、TYPE Rの代名詞だった赤いシートを黒にした特別仕様車「レーシングブラックパッケージ」が発表されました。

しばらくは標準車と特別仕様車の2本立てだったのですが、いつしか標準車が消えて特別仕様車のみとなり、現在に至るというわけです。「まぁ、お米も一時は2倍以上になったことだし、クルマも値上がりするわなぁ」と思う反面、人件費高騰による値上げという、よく見る説明を目にしながら「俺の給料、全然上がってないんだけどなぁ」と、不肖は恨めしく思うわけです。

そんな折に登場したのがプレリュード。コンセプトモデルが登場したときは「500万円は下回るだろうな」なんて思っていたら、お値段はビックリ600万円超え。しかも、シビック TYPE Rと同じプライスです。本当の敵は身内にあり、みたいな展開に。こんな話、聞いたことがありません……。

とはいえ「AT限定免許の人はプレリュードしか選択肢がないわけだし、MT免許を持っている人はシビック TYPE Rを選ぶんじゃないかな」と思っていました。

ガソリンエンジンを選ぶか、ハイブリッドを選ぶか

シビック TYPE Rとプレリュードが兄弟車であることは、クルマに詳しい方ならご存じかと思います。両車の大元になっているのが、現行のシビックと言えるでしょう。現行シビックには、ガソリンエンジン車とハイブリッド車がラインアップされています。

それぞれに、ガソリンエンジン＋MTの「RS」と、ハイブリッド＋「S+シフト」の「e:HEV RS」というスポーツグレードを用意。さらに、それぞれのフラッグシップとしてシビック TYPE Rとプレリュードを置いている、というのが現在のHondaのラインアップです。

つまり、「シビック TYPE Rとプレリュードは、ボディよりも、積んでいるパワートレインで選んでください」と、エンジン屋のHondaは考えたのでは、と不肖は勝手に思っています。

シビック TYPE Rのエンジンは、2.0L 直列4気筒VTECターボ。最高出力330PS、最大トルク420N・mは、TYPE R史上最強です。ただし、ハイオク専用で、燃費はWLTCモードで12.5km/L（市街地モード8.6km/L、郊外モード13.1km/L、高速道路モード15.0km/L）と、ちょっとお財布に厳しかったりもします。

一方、プレリュードのパワートレイン（e:HEV）は、2.0L 直列4気筒の自然吸気エンジンと2モーターの組み合わせ。エンジンの最高出力は141PS、最大トルクは182N・m。モーターの最高出力は184PS、最大トルクは315N・mです。「足せば325馬力！ TYPE Rとほぼ同じ！」と思いがちですが、e:HEVはエンジンが主に発電を担い、駆動の主役はモーターという仕組みなので、単純に足すことはできません。それでも、ガソリンはレギュラーで、燃費はWLTCモードで23.6km/L（市街地モード20.6km/L、郊外モード26.1km/L、高速道路モード23.5km/L）と、TYPE Rより断然優秀です。

実際に高速道路で試したところ、25.6km/Lを記録。ハイブリッドはすごいなぁと感心するわけです。そしてガソリンはレギュラーでOK。なんとお財布に優しいのでしょう！

MTを選ぶか、S+シフトを選ぶか

そもそもAT限定免許の方はシビック TYPE Rを運転できないので、プレリュード一択になってしまいます。MTに乗れる人でも、「街中はメンドクサイんだよね」と思う方は多いのでは？ ですが、シビック TYPE RのMTはとてもラクです。というのも、オートブレーキホールドやレブマッチシステムといったサポート機能が充実しているから。初めての方でも、MTの楽しさをそのまま味わえます。ただ、シフトノブが金属製なので、夏場はアッチッチ、冬場はキンキンに冷えます……。

「ATって退屈なんだよね」という方には、プレリュードの「S+シフト」があります。ステアリングのパドルを操作すると、有段変速機のようなシフトフィールを疑似的に楽しめる機能です。ただ、この機能を街中で使うことがあるかというと……。正直に申し上げて、使うことはありませんでした。これは、街乗りでスポーツモードを使うことがめったにないのと似ていると思います。

それでも、あったらうれしいし、機会があれば使いたくなるもの。一方でMTはというと、常に操作しなければならないので、いくら補助機能があっても億劫に思うことも……。