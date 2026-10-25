前へ 1 2 3 次へ

あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ第693回

日産「セレナ ルキシオン」

日産「セレナ ルキシオン」はニアジョイも「新幹線より快適」と絶賛！ 600km走破してわかった推せる理由

文●スピーディー末岡　モデル●大信田美月（@oshida_mitsuki）、藤沢莉子（@fujisawa_riko）　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　日産のミニバン「セレナ」が、2月にマイナーチェンジを受けました。今回試乗したのは、その中で一番上のグレード「ルキシオン」です。価格は499万8400円と、セレナの中では飛び抜けた値段になっています（エントリーモデルは 278万5200円）。

　このグレードの大きな特徴は、高速道路で手を離して運転できる「プロパイロット2.0」を、セレナで唯一標準装備していることです。街中と高速道路を約600kmほど走って見えてきた、オススメしたいポイントと注意したいポイントをそれぞれ3つずつ紹介します。

　山梨県へのドライブで1日中セレナ ルキシオンに乗った、≒JOYの大信田美月さんと藤沢莉子さんのコメントにも注目です。

■関連記事：地底探検からほうとう鍋まで！ ≒JOY大信田美月＆藤沢莉子と行く、ギャップ萌え必至の富士山麓ドライブ

ニアジョイこと≒JOYのメンバー、大信田美月さん（右）と藤沢莉子さん

日産「セレナ ルキシオン」の特徴

　ルキシオンは「e-POWER」専用のグレードです。e-POWERは1.4Lエンジンで発電し、その電気でモーターを回して走る仕組みで、エンジンがタイヤを直接動かすことはありません。そのため走りの感覚は電気自動車に近いものです。

　ボディーサイズは全長4765×全幅1715×全高1885mm。2列目が左右に分かれた独立シート（キャプテンシート）を採用しています。大信田さんと藤沢さんはミニバンなので小さいイメージを持っていたものの、実際に見ると「思っていたより大きくてかっこいい」と評価していました。

　なお、燃費は18.4km/L（WLTCモード：国際的な計測基準）です。

　今回の改良では、フロントグリルがV字の形をいくつも組み合わせた模様に変わり、アルミホイールやエンブレムも専用デザインになりました。ボディーカラーには「ムーンボウブルー」「アクアミント」「ディープオーシャンブルー」の3色が、全グレード共通で加わっています。なお、今回の試乗車のカラーはクリスタルブラウンです。

　また、後ろのドアのガラス部分だけを開けられる便利な「デュアルバックドア」も備えています。

前へ 1 2 3 次へ
car トップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

過去記事アーカイブ

2026年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2018年
01月
02月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2017年
02月
05月
09月
10月
11月
12月
2016年
07月
09月
11月