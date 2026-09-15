アイドルグループ「≒JOY（ニアリーイコールジョイ）」のメンバーが、遊んで食べての日帰りドライブをエンジョイする「ニアジョイ どらい部」。今回は大信田美月（おおしだ みつき）さんと藤沢莉子（ふじさわ りこ）さんが、首都高・中央道を経由して河口湖ICへ。山梨県鳴沢村方面へ繰り出し、「氷穴」と「風穴」でキンキンに冷え、熱々のほうとうランチを満喫しました！

今月のドライブカー

日産「セレナ LUXION」

今月のドライブカー、これまでの輸入車から一転、国産車シリーズになります。ということで、今回用意したのは日産「セレナ」の最上級グレード「LUXION（ルキシオン）」です。ミニバンに上質さを求める人のためのモデルで、一番の魅力は、高速道路の同じ車線内で手放し運転ができる「プロパイロット2.0」を、シリーズで唯一標準装備していること。長距離移動の疲れを大きく減らしてくれました。

2026年2月のマイナーチェンジでは、Vマークを重ねたような新しいフロントグリルに変わりました。シートには、しっとりした手触りの新素材「テーラーフィット」を使っています。Google搭載のNissanConnectや、両側ハンズフリーオートスライドドアも備えます。

パワートレインはe-POWER（2WD）で、1.4Lエンジンが発電し、モーターが走りを担います。モーターは最高出力120kW、最大トルク315N・m。ボディは全長4765×全幅1715×全高1885mm、重量は1850kg、乗車定員は7名で、価格は499万8400円です。

真夏に平均気温3度！

青木ヶ原樹海の地下へ潜る鳴沢氷穴

最初の目的地は、青木ヶ原樹海の緑に囲まれた「鳴沢氷穴」。1150年以上前の噴火で流れ出た溶岩が造った洞窟で、国の天然記念物に指定されています。洞内の平均気温は年間を通じてなんと3度！

大信田さんも藤沢さんもしっかりと上着を持参。パーカーを羽織って、いざ探検へ。

鳴沢氷穴は地下21メートルまで降りていく「竪穴」タイプ。入口の階段を数段降りただけで、足元からひんやりした空気が這い上がってきます。

「え、待って、すごく寒いんだけど！」「涼しくていいかな、くらいに思ってたのに、とんでもなかった！」とキャーキャー言いながら進みます。

しばらく進むと、天井の高さが1メートルほどしかない難所が。腰をかがめて、じりじり前進します。

藤沢さんが「腰が、腰が……！ もう戻れないのが怖い！」と悲鳴を上げると、大信田さんが「ゆっくり行こう！ ここ頭に気をつけて！」と励まします。

さらに、「ここに落ちると江ノ島まで続いていて二度と戻れない」という言い伝えが残る「地獄穴」が現れます。「完全にセンター・オブ・ジ・アースの世界！」（藤沢さん）、「こわっ！ 一度足場を失ったら、もう戻れないって……。地球の怖さを感じました」（大信田さん）と慄く2人。

最深部には、天井からしみ出した水滴が凍ってできた氷の柱が。真夏とは思えない光景に、「すごい！ 氷すごい！」「氷がすごい！」と、「氷すごい」以外の言葉が出ない状況。

階段を上って外に出ると、一気に真夏に戻ります。同行した編集者のメガネが曇って真っ白になっているのを見て、大爆笑する大信田さんと藤沢さん。周りには同じような人が何人もいて、なかなか面白い状況でした。

訪問先情報：鳴沢氷穴

住所：山梨県南都留郡鳴沢村鳴沢8533

電話番号：0555-85-2301

営業時間：9:00～17:30（8月1日～10月15日）

続いて、富岳風穴の入り口付近にある売店へ。ここではトウモロコシのソフトクリームが売られていました。塩が置いてあり、ソフトクリームにかけて食べるスタイルのようです。

「トウモロコシのアイス、好きなんです。塩をかけるの知らなかった！ 塩分チャージにもなるし、最高です」とすっかり満面の笑顔の藤沢さん。