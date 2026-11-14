2009年から2019年まで生産されていた2代目マークXは、現在は中古でしか手に入りません。発売当時とても人気のあるモデルだったので、中古車市場にも数多く出回っていて、まずまずの個体が100万円前後で購入できるようになりました。

ただし！ 2代目マークXの中でも、走行性能を高めた「G's」や「GRMN」は別格。特に台数限定で販売されたGRMNは、高いものだと500万円以上するので注意してください。

今回は特別仕様車ではなく、2代目「マークX 250G Sパッケージ リラックスセレクション」を紹介します。なお、中古車の価格は時期によって変動しますので、ご注意ください。

トヨタ「2代目マークX」のスペック

サイズ：全長4730×全幅1795×全高1435mm

ホイールベース：2850mm

エンジン：2.5L V型6気筒

最大出力：203PS（149kW）/6400rpm

最大トルク：24.8kgf・m（243N・m）/4800rpm

車両重量：1520kg

乗車定員：5人

駆動方式：FR

カラー：ホワイトパールクリスタルシャイン

中古価格：60～200万円ほどで、まずまずの個体が手に入ります

では、デザインから見ていきましょう！

2代目マークXがオススメなワケ その1

マイナーチェンジでフロントデザインが大きく変化

コンセプトは「高級スポーツセダン」。3連のライトやグリルのXのロゴなど、大人な雰囲気が漂っていました。

販売当時は、燃費の良さと上下の揺れが少ない快適な乗り心地から、社用車として採用されるケースも多く見られました。実際に乗ってみると、意外と小回りが利き、普段使いしやすかったです。

マークXは販売期間中に2度のマイナーチェンジを受けています。1度目は2012年で、グリルにあるXのロゴがより強調されたデザインになりました。2度目は2016年で、デザインがよりシャープに。そのため、フロントフェイスは前期・中期・後期で印象が変わるので、購入する際はチェックするのがベストです！

リアもフロントと同じく3連のライトを採用し、全体のデザインに統一感を持たせています。

マークXのすごさは、走りが楽しいところ。初代のエンジンは2.5Lと3.0LのV6でしたが、2代目には2.5Lと3.5LのV6エンジンが設定されています。

グレードは、大きく分けるとスタンダード、スポーツ、プレミアムの3系統です。今回紹介するスポーツ系は、見た目もスポーティーで走りも楽しめる仕様。上級のプレミアム系は、さらにXのロゴが強調され、スタイルを楽しむグレードとなっています。

個人的に、マークXで狙い目なのは2代目の前期型です。今回紹介している個体は走行距離7万kmのスポーツ系グレードで80万円ほどですが、スタンダードなら走行距離5万km台でも60万円台から狙えます。価格重視なら、ぜひ検討してみてほしいです。予算に余裕があるなら走行距離少なめの個体を探しましょう。

トヨタらしいラグジュアリー感を求めるなら、3.5Lエンジンのプレミアム系を狙うのがオススメです。ただし、前期型なら100万円前後、中期型でも200万円以内と、少し値が張ります。

とはいえ、タマ数が多く探しやすいのはスポーツ系グレード。大排気量のモデルはタマ数が少なく、状態のいい個体はすぐに売れてしまう傾向があります。