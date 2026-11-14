トヨタ「マークX」
予算100万円で極上スポーツセダンが手に入る!? 2代目「マークX」が圧倒的にコスパがいい3つの理由
2009年から2019年まで生産されていた2代目マークXは、現在は中古でしか手に入りません。発売当時とても人気のあるモデルだったので、中古車市場にも数多く出回っていて、まずまずの個体が100万円前後で購入できるようになりました。
ただし！ 2代目マークXの中でも、走行性能を高めた「G's」や「GRMN」は別格。特に台数限定で販売されたGRMNは、高いものだと500万円以上するので注意してください。
今回は特別仕様車ではなく、2代目「マークX 250G Sパッケージ リラックスセレクション」を紹介します。なお、中古車の価格は時期によって変動しますので、ご注意ください。
トヨタ「2代目マークX」のスペック
サイズ：全長4730×全幅1795×全高1435mm
ホイールベース：2850mm
エンジン：2.5L V型6気筒
最大出力：203PS（149kW）/6400rpm
最大トルク：24.8kgf・m（243N・m）/4800rpm
車両重量：1520kg
乗車定員：5人
駆動方式：FR
カラー：ホワイトパールクリスタルシャイン
中古価格：60～200万円ほどで、まずまずの個体が手に入ります
では、デザインから見ていきましょう！
2代目マークXがオススメなワケ その1
マイナーチェンジでフロントデザインが大きく変化
コンセプトは「高級スポーツセダン」。3連のライトやグリルのXのロゴなど、大人な雰囲気が漂っていました。
販売当時は、燃費の良さと上下の揺れが少ない快適な乗り心地から、社用車として採用されるケースも多く見られました。実際に乗ってみると、意外と小回りが利き、普段使いしやすかったです。
マークXは販売期間中に2度のマイナーチェンジを受けています。1度目は2012年で、グリルにあるXのロゴがより強調されたデザインになりました。2度目は2016年で、デザインがよりシャープに。そのため、フロントフェイスは前期・中期・後期で印象が変わるので、購入する際はチェックするのがベストです！
リアもフロントと同じく3連のライトを採用し、全体のデザインに統一感を持たせています。
マークXのすごさは、走りが楽しいところ。初代のエンジンは2.5Lと3.0LのV6でしたが、2代目には2.5Lと3.5LのV6エンジンが設定されています。
グレードは、大きく分けるとスタンダード、スポーツ、プレミアムの3系統です。今回紹介するスポーツ系は、見た目もスポーティーで走りも楽しめる仕様。上級のプレミアム系は、さらにXのロゴが強調され、スタイルを楽しむグレードとなっています。
個人的に、マークXで狙い目なのは2代目の前期型です。今回紹介している個体は走行距離7万kmのスポーツ系グレードで80万円ほどですが、スタンダードなら走行距離5万km台でも60万円台から狙えます。価格重視なら、ぜひ検討してみてほしいです。予算に余裕があるなら走行距離少なめの個体を探しましょう。
トヨタらしいラグジュアリー感を求めるなら、3.5Lエンジンのプレミアム系を狙うのがオススメです。ただし、前期型なら100万円前後、中期型でも200万円以内と、少し値が張ります。
とはいえ、タマ数が多く探しやすいのはスポーツ系グレード。大排気量のモデルはタマ数が少なく、状態のいい個体はすぐに売れてしまう傾向があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
- 第702回
自動車マイルドハイブリッド廃止は正解!? 約300万円のデリカミニで東名を200km走って燃費をガチ検証
- 第701回
自動車70万円台から狙える「カワイイ軽自動車」の完成形。今あえて絶版のミラココアを激推しする理由
- 第700回
自動車絶滅寸前のV8サウンドをオープンエアで。レクサスLCの販売終了で失われる「日本車の贅沢」
- 第699回
自動車予算200万円で極上VIP空間が手に入る！ 今あえて「14代目クラウン」を中古で狙うべき理由
- 第698回
自動車燃費28km/L超えは当たり前!? トヨタの新型アクアがセンチュリー譲りの「スムーズストップ」を手に入れた理由
- 第697回
自動車テスラとは違うドイツの完璧主義。メルセデス「EQE SUV」の凄みと「乗せられ感」の正体
- 第696回
自動車200万円台で買えるV8レクサス！ 初代LS後期型が今、中古車で最高に狙い目な4つの理由
- 第695回
自動車電動化してもやっぱりポルシェだった！ 新型SUV「カイエン エレクトリック」のブレない本質
- 第694回
自動車ラッコと一緒に、東北にいるホワイトライオンに会ってきた【BYD RACCO長距離レビュー】
- 第693回
自動車日産「セレナ ルキシオン」はニアジョイも「新幹線より快適」と絶賛！ 600km走破してわかった推せる理由