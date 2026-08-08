e-4ORCEでついに完成形へ！ 35周年の日産のミニバン「セレナ」が選ばれ続ける理由
人気を集める日産のミニバン「セレナ」が、マイナーチェンジしました。あらためてどこが変わったのか、使い勝手と四輪制御技術「e-4ORCE」をチェックしてきました。
35周年の熟成！ 個性的フェイスと
神機能「デュアルバックドア」は健在
今年で35周年を迎えるセレナ。運転支援システムのプロパイロットを日産車として初搭載するなど、家族や友達と安心快適におでかけできるクルマというポリシーで進化してきました。
まずエクステリア。斜め基調の凝ったフロントマスクはかなり個性的。上位グレードにあたるハイウェイスターとルキシオンは、フロントとリアにエアロバンパー、サイドシルスポイラーを装備します。
「セレナの良いところって？」と尋ねられたら、個人的にはラゲッジの「デュアルバックドア」と答えます。上半分だけ開けられるのは本当に便利。この機能、他車もやってくれれば……と、いつも思います。
そのラゲッジですが、3列目を跳ね上げれば広々。跳ね上げなくても縦にスーツケースは入ります。個人的にはステップワゴンのような床下収納ができるとベストなのですが、もちろんこちらでも問題ありません。
2列目はとても広く、シートは前後だけでなく左右にも可動します。キャプテンシートなので、2列目から3列目へのウォークスルーも可能ですし、2列目に座ったまま3列目の人が乗降できます。シートヒーターがついているので、冬はとても快適でしょう。
運転席に着座して驚くのは、その視界の広さ。他社ミニバンも広いですが、セレナはもっと広いという印象を受けます。それはなぜか？ と考えたのですが、メーターパネルとインフォテインメントが最近ハヤりの一体型で、かつメーターパネルに日よけがないからではと思います。そして同社の軽自動車（ルークスなど）から乗り換えた時、違和感が少ないように感じました。
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