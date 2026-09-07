【本日】ローソン「月見スイートポテトプリン」発売、“月見フィナンシェ”など続々

ローソンは、本日9月7日より「月見スイートポテトプリン」（281円）を販売開始します。開催中の「月見フェア」に加わります。



なめらかなスイートポテトプリンに、ホイップクリームと芋クリームをトッピングした一品。芋の自然な甘みとクリーミーな味わいが特徴といいます。



さらに9月8日より「月見フィナンシェケーキ」（257円）、「とろける月見パンケーキ」（292円）も販売されます。

「月見フィナンシェケーキ」は、しっとりとしたフィナンシェ生地でカスタードホイップを挟み、中央にカスタードソースをトッピング。ホワイトシュガーコーティングのパリッとした食感とのコントラストがポイントだそう。

満月をイメージした見た目の「とろける月見パンケーキ」は、シフォン生地のパンケーキにカスタードホイップを入れ、ミルクカスタード入りクリームと濃厚カスタードをトッピング。とろけるような口どけが特徴とのことです。



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どれも、黄色いマルが特徴で見た目が“月見”。スイートポテトにカスタードと、あの手この手でお月様を表現しているのがガッツを感じます。



ローソンでは8月31日から「月見フェア」を2週連続で開催していて、9月7日からは2週目。月をイメージした“卵黄風”の具材を使った弁当や調理麺、ベーカリー、惣菜、スイーツなどが登場しています。



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月見グルメというと「たまごをのせれば月見！」がおなじみですが、スイーツとなると表現方法もいろいろ。お芋やカスタードまで月に見えてくるから不思議です（笑）。秋のコンビニで、黄色くて丸いものを見つけるたびに「これも月見か！」と楽しんじゃいましょう。

※価格は税込み表記です。

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