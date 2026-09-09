9月9日発売
【本日】モス「月見フォカッチャ」発売！ 5年目で“黄金色”の新ソースに
2026年09月09日 08時40分更新
モスバーガーは本日9月9日から、「月見フォカッチャ ～黄金（おうごん）チーズソース～」（630円）を期間限定で発売します。
今年5年目を迎える「月見」シリーズの新商品で、今年は“黄金”に輝く月をイメージしたチーズソースを使用します。
天然羊腸を使用した馬蹄型ソーセージに、カロリーハーフマヨネーズタイプ、千切りキャベツ、みじん切りのオニオン、黄金（おうごん）チーズソースと半熟風たまごを合わせ、フォカッチャでサンド。新しい黄金チーズソースは、パルメザンチーズやチェダーチーズなどを使用した濃厚なソースで、ブラックペッパーを加えています。
「月見フォカッチャ」は毎年バーベキューソースで登場していました。今回チーズソースを採用した経緯については、子どもにも人気のチーズを取り入れることで、お子さん世代にも食べやすくし、より幅広い層に楽しんでもらいたいという狙いがあるそう。
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食べてみると「どこかでこの感じ、食べたことある」と思ったら、口の中でたまごのコクとソースが絡まり、カルボナーラのようなコクのある味わいになります。
フォカッチャの弾力ある食感がソースを受け止めてくれて、さらに刻みキャベツだけでなく、カットオニオンも少し加えられ、重くなりすぎないように工夫されています。
半熟風たまごが入っていない「黄金チーズソースのフォカッチャ」（560円）も用意されていますよ。
また、「月見フォカッチャ」と同時期に毎年登場しているメンチカツが今年も登場。「メンチカツチーズバーガー ～デミグラスソース～」（510円）も同日より販売します。
さらに、「熱々 おさつボール ～紫いも～」（3個入り290円、5個入り470円）も登場。2024年から販売され、シリーズ累計220万食を販売している「おさつボール」です。今年は「黄金」をテーマに、外側の生地に国産「紅はるか」のパウダーを練り込み、お月見の満月を思わせる黄色い見た目になっています。
「まぜるシェイク 蜜いも」（Sサイズ410円、Mサイズ470円）も月見シリーズとして登場。
↑今年の月見商品のポイントは？ どんぶりちゃんねるの生配信で紹介しました！
※価格は税込み表記です。
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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