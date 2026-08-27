ケンタ1000円食べ放題！ 3日間限定、抽選予約受付中

ケンタッキーフライドチキンは9月11日～13日の3日間、KFC高田馬場店で、日本KFC史上初となるオリジナルチキンの専門店「マイスターズキッチン」を開催します。

「マイスターズキッチン」は、「オリジナルチキン おいしさのヒミツ発見キャンペーン」の第3弾として開催する3日間限定のイベントです。

事前予約制で、「オリジナルチキン調理精鋭部隊」が調理したオリジナルチキンの食べ放題や、日本で唯一の「チキンマイスター」による調理実演などを実施します。

■調理精鋭部隊が調理した「オリジナルチキン」が食べ放題！

本イベントでは、「チキンマイスター」をはじめとする、トップレベルの知識と技術を持つ「オリジナルチキン調理精鋭部隊」のみが調理したオリジナルチキンを、30分制で食べ放題で提供します。

食べ放題の開始時には、オリジナルチキン3ピースに加え、ビスケット1個、ポテトS1個、ドリンクMを提供します。その後はオリジナルチキンを食べ放題で注文できます。

オリジナルチキンは、サイ、ウイング、キール、リブ、ドラムの5種類があります。食べ放題では部位の指定はできません。

さらに、日本で唯一の「チキンマイスター」である笠原一樹氏による調理実演も実施。オリジナルチキンをおいしく仕上げるためのこだわりを解説しながら、実際の調理工程の一部を披露します。



■抽選申し込みは9月2日0時まで

「マイスターズキッチン」は事前予約制で、抽選申込期間は8月26日10時～9月2日0時。特設ページの予約フォームから希望日時などを入力して申し込みます。



定員を超えた場合は抽選となり、当選者には9月3日にメールで結果が通知される予定です。複数の日程に申し込むこともできますが、当選するのは1枠のみ。申し込みは同伴者を含めて1組2人までです。



なお、当日の店頭での参加申し込みは受け付けません。

マイスターズキッチン概要

内容：日本KFC「チキンマイスター」による「オリジナルチキン」の調理実演と、「オリジナルチキン調理精鋭部隊」が調理した「オリジナルチキン」の食べ放題を実施

開始時に「オリジナルチキン」3ピース、「ビスケット」1個、ポテト（Ｓ）1個、ドリンク（Ｍ）を提供し、その後は「オリジナルチキン」を食べ放題で注文可能

制限時間：30分制

実施店舗：KFC高田馬場店

参加費：1000円

定員：各回22名(全18回・合計396名)

実施期間：9月11日 10時～19時

9月12日・13日 13時～19時

※事前予約制・抽選受付

予約ページ：https://www.kfc.co.jp/campaign/meisterskitchen

■土日限定「KFCおいしナブルキッチン with チキンマイスター」

また、9月12日・13日の10時～12時に、「KFCおいしナブルキッチン with チキンマイスター」も開催します。

「チキンマイスター」からオリジナルチキンの調理を学ぶことができます。「問い→体験→答え」のステップで構成したプログラムを通じて、オリジナルチキンの調理を体験します。

食べ放題は実施しませんが、自分で調理したオリジナルチキンと、「チキンマイスター」が調理したオリジナルチキンの食べ比べも行います。

「マイスターズキッチン」と「KFCおいしナブルキッチン with チキンマイスター」は、いずれも事前予約制です。店頭での当日申し込みは受け付けず、特設ページの予約フォームから応募できます。

KFCおいしナブルキッチン with チキンマイスター

開催日時：9月12日・13日 10時～12時

所要時間：各回120分

定員：各回10名(全2回・合計20名)

参加費：2000円

予約ページ：https://www.kfc.co.jp/campaign/meisterskitchen

3日間だけの食べ放題イベント！

1000円でオリジナルチキンの食べ放題を楽しめる、KFCファンには気になる内容です。5種類あるオリジナルチキンがどの部位で登場するのかも、食べ放題ならではの楽しみになりそうです。

開催は3日間限定で事前予約制なので、参加したい人は抽選受付を確認してみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年9月11日

・終了日：2026年9月13日

※価格は税込み表記です。