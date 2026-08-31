ローソン「月見まん」など月見グルメ登場！ 弁当・スイーツなど19品も

ローソンは8月31日から、「月見フェア」を2週連続で開催。月をイメージして“卵黄風”の具材を使った弁当や調理麺、ベーカリー、惣菜、スイーツなどを展開します。

計19品 ローソン月見グルメ登場！

「月見カルボナーラポテトサラダ」や「旨辛醤油だれの月見油そば」、「とろ～り月見つくね丼」などの食事系から、「月見カスタードプリンタルト」や「月見スイートポテトプリン」などのスイーツまで、計19品の月見商品を順次発売します。

■8月31日発売

▲月見カルボナーラポテトサラダ 333円

ベーコンの旨みとブラックペッパーを効かせた、温めて食べるポテトサラダです。玉ねぎ入りのポテトサラダをカルボナーラ風に仕立て、月に見立てた卵黄風具材をトッピングしています。ナチュラルローソンでの発売はありません。

▲旨辛醤油だれの月見油そば 599円

濃厚な醤油だれにラー油を効かせた油そばです。チャーシュー、ネギ、メンマなどに加え、月をイメージした卵黄風具材をトッピングしています。

▲バスク風ゴシュア～月見カスタード～ 322円

バスク地方の伝統的なデザート「ゴシュア」を月見仕様にアレンジしています。

ホワイトチョコと生クリームなどを合わせたホイップクリームにカラメルシロップを染み込ませた生地を乗せ、満月をイメージして濃厚カスタードを合わせています。

▲月見デミハンバーグ弁当 754円



厚みのあるハンバーグに目玉焼風オムレツを合わせ、ボルドー産赤ワインを使用した濃厚なデミグラスソースをかけた弁当。コクと旨みのある味わいとのことです。ナチュラルローソンでは販売はありません。

▲月見にんにく塩焼そば 599円



にんにくの旨みと香りをきかせた塩だれベースの焼そばに、半熟たまご風の具材をトッピング。たまごの甘みと焼そばの塩味、コクが調和した味わいとのことです。

■9月1日発売

▲とろ～り月見つくね丼 646円

ふんわりとした鶏つくねに、とろ～りとした半熟たまごを合わせた月見仕立ての丼です。照焼ソースを合わせています。

▲とろ～り月見つくねバーガー 497円

ふんわりとした鶏つくねに、とろ～りとしたたまご、照焼ソース、からしマヨネーズを合わせたバーガーです。

つくねの中のポケットに照焼ソースとからしマヨネーズを盛り付けています。沖縄県での発売はありません。

▲惣菜 とろ～り月見つくね 497円

ふんわりとした鶏つくねに、とろ～りとしたたまごと照焼ソースを合わせた惣菜です。からしマヨネーズをアクセントに加えています。

▲月見カスタードプリンタルト 254円

プリンの味わいとカスタードクリームを一度に楽しめるタルトです。

タルト生地と北海道産コンデンスミルクを使用したプリン生地を焼き上げ、ホイップクリームとカスタードクリームで満月を表現しています。沖縄県での発売はありません。

▲月見ミニもち食感ロール（バニラ＆カスタード） 540円

※沖縄県での発売はありません

▲とろ～り月見おにぎり 297円

※ナチュラルローソンでの発売はありません



白と黄色で月見をイメージしたミニサイズのもち食感ロール。バニラ味には練乳ソース、カスタード味にはカスタードソースを入れています。

▲ベーコンエッグバーガー 397円



パティ、ベーコン、目玉焼風オムレツをバンズで挟み、オーロラソースを合わせたハンバーガーです。

▲月見まん 198円



満月をイメージしたもちもちの生地で、バター風味のあんことカスタードソースを包んだスイーツ系中華まんです。

▲月見仕立てのメンチカツ 168円



牛肉、豚肉、玉ねぎを使用したメンチカツに、とろりとした卵黄ソースを包んだ一品。ごはんに合うすき焼き風の味付けとのことです。

▲とろ～り月見カレーパン 235円

※沖縄県では商品仕様と価格が異なります



ソテーオニオンとフォンドボーの旨みを生かしたカレーフィリングと、半熟たまご風の具材を入れたカレーパン。どこから食べても具材を楽しめるよう丸形に仕立てています。

▲とろ～り月見ミートチーズパン 246円

※沖縄県では商品仕様と価格が異なります



ソフトなフランス生地にミートフィリングとチーズを合わせ、中央に半熟たまご風の具材をトッピングしています。

■9月7日発売

▲月見スイートポテトプリン 281円



なめらかなスイートポテトプリンに、ホイップクリームと芋クリームをトッピング。芋の自然な甘みとクリーミーな味わいを楽しめるとのことです。

■9月8日発売

▲月見フィナンシェケーキ 257円

※沖縄県では販売なし



しっとりとしたフィナンシェ生地でカスタードホイップを挟み、中央にカスタードソースをトッピング。ホワイトシュガーコーティングのパリッとした食感とのコントラストも特徴です。

▲とろける月見パンケーキ 292円



シフォン生地のパンケーキにカスタードホイップを入れ、ミルクカスタード入りクリームと濃厚カスタードをトッピング。満月をイメージした見た目と、とろけるような口どけが特徴とのことです。

食事からスイーツまで月見一色！

月見をイメージした商品が、弁当や麺、パン、おにぎり、惣菜、スイーツまでずらりと登場します。

気になる商品を探しながら、秋ならではの月見グルメを楽しんでみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。