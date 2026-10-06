アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第189回
夜食の定番を12個ストック！ 「チキンラーメン どんぶり」がAmazonで1068円オフ
2026年10月06日 20時00分更新
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「チキンラーメン どんぶり 85g×12個」がAmazonで33％オフ
「チキンラーメン どんぶり」は、チキンラーメンにフリーズドライブロック具材を合わせたカップ麺です。現在Amazonでは12個セットがセール対象となっています。
参考価格3,274円のところ、33％オフの2,206円で販売中です。1個あたり約184円で、12食分をまとめて購入できます。
「チキンラーメン どんぶり」の特徴
Amazon商品ページより
「チキンラーメン どんぶり」は、具材のたまごをリニューアルし、ふんわりとした厚みと、とろりとした食感の「とろふわたまご」に仕上げています。
具材の美味しさを閉じ込めたフリーズドライブロック具材を使用しています。調理時のお湯の目安量は410mlです。内容量は1食85gとなっています。
12食まとめて確保するなら今！
「チキンラーメン どんぶり 85g×12個」が、Amazonにて33％オフで販売されています。
Amazonでセール価格になっているこの機会に、12食分の「チキンラーメン どんぶり」をストックしてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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