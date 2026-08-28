9月9日発売
モスの月見、今年は“黄金チーズ”！ とろ～りたまごの「月見フォカッチャ」
2026年08月28日 10時05分更新
モスバーガーは9月9日から、「月見フォカッチャ ～黄金（おうごん）チーズソース～」を期間限定で発売します。
今年5年目を迎える「月見」シリーズの新商品で、“黄金”に輝く月をイメージしたチーズソースを使用します。
▲月見フォカッチャ ～黄金（おうごん）チーズソース～ 630円
天然羊腸を使用した馬蹄型ソーセージに、カロリーハーフマヨネーズタイプ、千切りキャベツ、みじん切りのオニオン、黄金（おうごん）チーズソースと半熟風たまごを合わせ、フォカッチャでサンドしたメニューです。
ソーセージは噛むほどに肉汁があふれる仕立てで、燻製の風味があるとしています。
黄金（おうごん）チーズソースは、パルメザンチーズやチェダーチーズなどを使用した濃厚なソースで、ブラックペッパーを加えています。
みじん切りのオニオンが食感のアクセントになり、半熟風たまごからとろっとした黄身ソースがあふれると、より濃厚な味わいが広がるといいます。
▲黄金（おうごん）チーズソースのフォカッチャ 560円
馬蹄型ソーセージに黄金（おうごん）チーズソースをかけ、フォカッチャでサンドしました。ソーセージはジューシーでパリッとした食感が特徴です。
フォカッチャは歯切れ良くふんわりとした食感に仕上げ、塩麴を入れることでしっとりとした焼き上がりにしています。
モスの「月見」が今年は黄金色に！
今年の月見は、卵だけでなく黄金色のチーズソースもポイントです。「月見フォカッチャ ～黄金（おうごん）チーズソース～」は、ソーセージとチーズソース、半熟風たまごを組み合わせた豪華な一品です。
また、「黄金（おうごん）チーズソースのフォカッチャ」はチーズソースをシンプルに味わえるメニューとなっています。
秋の期間限定メニューとして、食べ比べてみてはいかがでしょうか。
・発売日：2026年9月9日
・終了日：2026年11月上旬
※価格は税込み表記です。
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