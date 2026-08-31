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2026食べたい「月見」グルメ

「月見焼肉」500円から！ 大判カルビ×生卵、焼肉ライクで9月1日から

2026年08月31日 18時15分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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　焼肉チェーン「焼肉ライク」は9月1日～30日の期間、秋限定の「月見大判カルビ」を全国71店舗で販売します。

ライクの「月見焼肉」って?

　「月見焼肉」は、卵との相性を考えて仕上げた大判カルビを1人1台のロースターで好みの焼き加減に焼き、生卵にくぐらせて味わうスタイルです。単品やハーフに加え、ごはん・スープ・キムチが付いたセットも用意します。

　▲月見大判カルビ　単品1000円、ハーフ500円

　薄切りの大判カルビをロースターでさっと焼き、熱々の状態で生卵にくぐらせて味わいます。

　カルビに卵黄を絡めることで、肉の旨みと脂の甘みに卵のまろやかなコクが加わるとしています。そのまま味わった後に卵を絡めることで、ひと皿で味の変化を楽しめます。

　▲月見大判カルビセット　1390円

　大判カルビ、生卵、ごはん、スープ、キムチがセットになっています。大判カルビを自分好みの焼き加減に仕上げ、生卵を絡めて味わう内容です。

　卵を絡めたカルビをごはんにのせることで、肉の旨み、脂のコク、卵のまろやかさをごはんと一緒に楽しめるとしています。

500円から楽しめる！ これは白ごはんが進みそう

　焼肉を自分で焼く楽しさに、生卵を絡める「月見」の要素が加わった秋限定メニューです。
　ハーフサイズは500円なので、いつもの焼肉セットに追加して“月見焼肉”を楽しむのもアリ。香ばしく焼いたカルビに生卵をたっぷり絡めれば、白ごはんも進みそうです！

　9月だけの「月見焼肉」。気になる人はチェックしてみては？

・開始日：2026年9月1日
・終了日：2026年9月30日

※価格は税込み表記です。

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