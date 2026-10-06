12個まとめ買いがお得！ 「日清麺職人 醤油」がAmazonで833円オフ

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「日清麺職人 醤油 87g ×12個」がAmazonでセール価格で販売中！

国内醸造丸大豆醤油を使用した醤油スープと、全粒粉入りのごちそうノンフライ麺を組み合わせたカップ麺「日清麺職人 醤油 87g ×12個」が、Amazonでセール価格となっています。

参考価格2,385円のところ、35％オフの1,552円で販売中です。1個あたり約129円となっており、12食分をまとめて購入できます。

「日清麺職人 醤油」の特徴

Amazon商品ページより

「日清麺職人」シリーズは、小麦の風味が感じられる全粒粉入りの「ごちそうノンフライ麺」が特長です。

「日清麺職人 醤油」では、国内醸造丸大豆醤油を使用した醤油スープを採用しています。醤油の風味とコクが豊かなスープと、全粒粉入りのノンフライ麺を組み合わせています。

具材はメンマ、のり2枚、花形カマボコ、ネギです。内容量は1食87gで、12個入りとなっています。

調理時は、かやくを入れて熱湯を注ぎ、4分待ちます。液体スープをフタの上で温めたあと、麺を軽くほぐして液体スープを加え、焼きのりを添えて仕上げます。

12食まとめてストックするチャンス！

「日清麺職人 醤油」をまとめて確保しておきたい人には、12個セットが35％オフになっている今はチェックしておきたいタイミングです。

Amazonでセール価格になっているこの機会に、昼食や小腹が空いたときの一杯としてストックしてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。