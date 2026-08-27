丸亀製麺、3玉まで増量無料！ 神コスパの「豚つけ汁うどん」復活 やったー!!

讃岐うどんチェーン「丸亀製麺」は9月2日より、「旨辛豚つけ汁うどん」と、新作「濃厚魚介豚つけ汁うどん」を全国の店舗で販売開始します。

うどん3玉まで増量無料

「旨辛豚つけ汁うどん」が帰ってきた

今回登場する「豚つけ汁うどん」は、水で締めた冷たいうどんに、店内仕込みの豚しゃぶと小松菜ナムルを合わせたいっぱいです。



うどんの量は1玉、1.5玉、2玉、2.5玉、3玉から同一価格で選べます。



昨年も同じ名前で登場したメニューで、3玉まで増量無料というコスパのよさが話題になりました。

▲旨辛豚つけ汁うどん 990円

※同一価格で1玉、1.5玉、2玉、2.5玉、3玉を選択可能

甘めのつけ汁にラー油を効かせた一杯です。ラー油の辛さがつけ汁に辛みとコクを加えるとしています。

有料トッピングとして、温泉玉子を100円で追加できます。甘辛いつけ汁に温泉玉子の黄身を加えることで、味わいの変化を楽しめるといいます。

新作「濃厚魚介豚つけ汁うどん」も登場

▲濃厚魚介豚つけ汁うどん 1090円

※同一価格で1玉、1.5玉、2玉、2.5玉、3玉を選択可能

新作の「濃厚魚介豚つけ汁うどん」は、かつお粉とイワシやサバなどの魚介粉を使用した、とろみのある温かいつけ汁が特徴です。冷たいうどんに濃厚なつけ汁が絡むとしています。



こちらも1玉から3玉まで、5パターンから同一価格で選べます。

うどんを食べ終えた後は、北海道産の真昆布をはじめ、複数の削り節をブレンドしたかけだしをつけ汁に加えて楽しむ方法も紹介されています。

「こく旨ごまだれ豚玉うどん」「明太とろろぶっかけうどん」も登場

また、丸亀製麺は同日より、冷たいうどん「こく旨ごまだれ豚玉うどん」と「明太とろろぶっかけうどん」も販売します。

▲こく旨ごまだれ豚玉うどん 並890円、大1080円、得1270円

▲明太とろろぶっかけうどん 並590円、大780円、得970円

3玉まで同じ値段、やっぱりうれしい！

1玉でも3玉でも同じ値段。しっかり食べたい日に、追加料金を気にせず3玉まで選べるのはやっぱりうれしいですね。



昨年登場した「旨辛」に加えて、今年は「濃厚魚介」も仲間入り。お腹を空かせて挑みたいメニューです。

・発売日：2026年9月2日

・終了日：10月上旬

※価格は税込み表記です。