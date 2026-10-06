アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第270回
デカい！ 2.7Lのブランデー「ニッカ ドンピエール V.S.O」がAmazonタイムセール中
2026年10月06日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「ニッカ ドンピエール V.S.O 2700ml」がAmazonタイムセールに登場
「ニッカ ドンピエール V.S.O」は、コニャックの原酒も使用して仕上げたブランデーです。現在開催中のAmazonタイムセールに2,700ml入りが登場しています。
過去価格5,262円のところ、14％オフの4,528円で販売中です。1本あたり4,528円で、2.7Lのブランデーを購入できます。
「ニッカ ドンピエール V.S.O」の特徴
Amazon商品ページより
「ニッカ ドンピエール V.S.O」は、コニャックの原酒も使用しながら、手軽に飲める味わいに仕上げたブランデーです。原材料はブランデーで、アルコール度数は37％です。
ブランデーは、グラスに手のひらの温度を伝え、香りを楽しみながらストレートで飲むのが基本スタイルとされています。
また、クラッシュアイスをたっぷり入れたミストスタイルもおすすめと紹介されています。
2.7Lの大容量ブランデーをお得に確保！
「ニッカ ドンピエール V.S.O」2,700mlが、現在開催中のAmazonタイムセールで14％オフになっています。過去価格5,262円から4,528円となっており、大容量のブランデーをまとめて確保したいときにもチェックしたいセールです。
現在開催中のAmazonタイムセールで、おトクになっているこの機会にストックしてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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