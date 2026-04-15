日産の本気が見えた！ 90％のモデルにAI搭載、ジュークEVも初公開 次世代スカイラインも控える!?

日産、長期ビジョンを公表 中核はAIディファインドビークル

日産自動車は4月14日、長期ビジョン「モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に」を発表した。

AIを中心に据えたAIディファインドビークル（AIDV）を中核に位置付け、移動そのものをより安全で直感的、かつ価値の高い体験へ進化させる方針を示した。あわせて、さまざまな電動化技術の選択肢を広げることで、市場や顧客ニーズの多様化に対応するとしている。

同社によれば、本年度が最終年となる経営再建計画「Re:Nissan」は計画通りに進捗しており、コスト構造改革や生産能力の適正化、新商品の投入を通じて、今後の成長に向けた基盤づくりを進めているという。

今回の長期ビジョンでは、その先を見据えた次世代技術、商品戦略、市場戦略、事業モデルの方向性がまとめて示された。

90％のモデルにAIドライブ技術へ

エルグランドにも次世代プロパイロット

技術面では、AIドライブ技術とAIパートナー技術を組み合わせたAIDVが核になる。日産は長期的に、AIドライブ技術を搭載するモデルをラインアップの約9割まで広げる考えだ。

さらに、2026年夏に発売予定のエルグランドには、2027年度末までにエンド・ツー・エンドの自動運転技術を実現する次世代プロパイロットを導入するとしている。

電動化では、日産独自のe-POWERを中核に据えつつ、フレーム車用ハイブリッド、パートナーシップを活用したPHEVやREEVも展開する。EV一辺倒ではなく、地域や用途ごとに異なる需要に応じてパワートレインの選択肢を広げる方針が打ち出された。

56車種から45車種へ

新型ジュークEVやスカイラインも公開

商品戦略では、モデル数を56から45へ絞り込み、低収益モデルから撤退しつつ成長分野への投資を強化する。

各モデルは「ハートビートモデル」「コアモデル」「成長モデル」「パートナーモデル」の4カテゴリーに整理され、役割を明確化する。これにより開発スピードを高めるとともに、車種ごとのパワートレイン展開を増やし、1モデルあたりの販売拡大を狙う。

あわせて今後投入予定の新型車も公開された。グローバルのコアモデルとして新型「エクストレイル／ローグ e-POWER」、欧州向けコアモデルとして「ジュークEV」を初公開。さらにティザーとして、米国市場のハートビートモデル「エクステラ」、日本市場のハートビートモデル「スカイライン」も披露された。

日本・米国・中国を軸に再構築、2030年度の販売目標も提示

市場戦略では、日本、米国、中国をリード市場と位置付け、グローバル戦略を再構築する。

日本では次世代プロパイロットやモビリティサービスの実証を進めつつ、2028年度以降にコンパクトカーシリーズを新投入し、2030年度までに55万台の販売を目指す。米国では大型車やフレーム車を強化し、2030年度に年間100万台、中国でもNEVラインアップ拡充と輸出強化により同じく年間100万台を目標に掲げた。

また事業モデルでは、車種単位ではなく、共通の車両プラットフォームやパワートレイン、ソフトウェア基盤を活用するアーキテクチャー主導の開発へ移行する。

3つの商品ファミリーでグローバル販売の80％以上を担い、モデルあたりの販売を30％以上拡大する考えも示しており、日産はAI、電動化、商品整理を一体化した再成長シナリオを打ち出した格好だ。