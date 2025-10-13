メルセデス・ベンツのスポーツブランド、Mercedes-AMGの中で、最もブランドを体現しているのが「AMG GTクーペ」だろう。そのAMG GTクーペに2024年10月、新グレードGT43が加わった。

上位モデルGT63との価格差は約1100万円。「安かろう悪かろう」「プアマンズAMG GTクーペ」と思ったら大間違い。普段乗りなら断然コッチだった！

上位モデルとの価格差1100万円

だがGT43は「プアマンズAMG」にあらず！

過去、Mercedes-AMGに触れるたびにハードな乗り味とビッグトルク、そして「傷をつけようものなら、とんでもない修理代の請求書が来る」という恐怖に肝を冷やしてきた。特にGT63クーペに至っては、左ハンドルということもあって、運転しながら変な汗が止まらなかった。

ゆえに街で見かけると「この人はスゴいんだろうな」と尊敬の眼差しを送っていたし、高速道路でうしろに見えた瞬間、スグに道を譲った。もちろん合流する際、前に入ることなどご法度だ。

そのような経験を踏まえたうえで結論から言うと、GT43クーペはMercedes-AMGの中においてはフレンドリーなクルマに仕上げられている。フレンドリーといっても濃厚すぎるほどMercedes-AMGらしさ、GT63クーペらしさがあるわけで、時としてドライバーに牙を剥いてくることには変わりない。それを踏まえたうえで、GT63にはなかった一般道での「操る楽しさ」を感じ取れた。

FRレイアウトを選んだハイブリッドモデル

GT63クーペとGT43クーペのボディーサイズは、ほぼ同じだ。強いて言うならGT63クーペより全幅が55mm狭く、それゆえスレンダーな印象を与える。

ちなみに試乗車にはウイングがついているが、これは「AMGドライビングパッケージ」（120万円）というオプションに含まれているもの。これを選択すると、ブレーキキャリパーが黄色になるほか、四輪操舵、電子制御LLSD、専用サスペンション、そしてAMGダイナミックエンジンマウントが装備される。

外観上での違いはリアのエンブレムのほか、フロントグリル、そしてフロントフェンダー周り。そのフロントフェンダーには上段に「TURBO」、下段に「ELECTRIFIED」のエンブレムが設けられる。そう、このクルマはハイブリッド車なのだ。

エンジンはマイスターによる手組み

GT63クーペには最高出力585馬力の4L V8ツインターボエンジンが与えられていた。一方、GT43クーペはというと2L 直列4気筒ターボエンジンに、スタータージェネレーターモーター（BSG）の組み合わせ。もちろんマイスターによる手組みのエンジンで、製作者のエンブレムが誇らしく輝く。

エンジンの気筒数は半分になれど、最高出力は半分にあらず。なんと421馬力と十分すぎるほどのハイパワーを発生させる。となると、余程大きなターボチャージャーがついているのか、と気になるところ。そしてターボラグがあるのでは？

そんな心配はご無用。メルセデスがターボラグという無粋なことをするわけがない。彼らはタービンホイールをモーターの力を使って最適制御しているのだ。具体的には、エンジンが低回転の時（＝排気の負圧が下がっている状態）などはモーターでタービンを回し、いざという時は一瞬でブーストがかかるようにしているのだ。

そしてここが重要なのだが、GT63は四輪駆動であるのに対し、GT43は後輪駆動。つまりFRレイアウトなのである。