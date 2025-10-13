あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ 第572回
ポルシェ 911を凌駕？ 「Mercedes-AMG GT43」は後席と大容量荷室を持つ速くて実用的なスポーツカー
2025年10月13日 15時00分更新
メルセデス・ベンツのスポーツブランド、Mercedes-AMGの中で、最もブランドを体現しているのが「AMG GTクーペ」だろう。そのAMG GTクーペに2024年10月、新グレードGT43が加わった。
上位モデルGT63との価格差は約1100万円。「安かろう悪かろう」「プアマンズAMG GTクーペ」と思ったら大間違い。普段乗りなら断然コッチだった！
上位モデルとの価格差1100万円
だがGT43は「プアマンズAMG」にあらず！
過去、Mercedes-AMGに触れるたびにハードな乗り味とビッグトルク、そして「傷をつけようものなら、とんでもない修理代の請求書が来る」という恐怖に肝を冷やしてきた。特にGT63クーペに至っては、左ハンドルということもあって、運転しながら変な汗が止まらなかった。
ゆえに街で見かけると「この人はスゴいんだろうな」と尊敬の眼差しを送っていたし、高速道路でうしろに見えた瞬間、スグに道を譲った。もちろん合流する際、前に入ることなどご法度だ。
そのような経験を踏まえたうえで結論から言うと、GT43クーペはMercedes-AMGの中においてはフレンドリーなクルマに仕上げられている。フレンドリーといっても濃厚すぎるほどMercedes-AMGらしさ、GT63クーペらしさがあるわけで、時としてドライバーに牙を剥いてくることには変わりない。それを踏まえたうえで、GT63にはなかった一般道での「操る楽しさ」を感じ取れた。
FRレイアウトを選んだハイブリッドモデル
GT63クーペとGT43クーペのボディーサイズは、ほぼ同じだ。強いて言うならGT63クーペより全幅が55mm狭く、それゆえスレンダーな印象を与える。
ちなみに試乗車にはウイングがついているが、これは「AMGドライビングパッケージ」（120万円）というオプションに含まれているもの。これを選択すると、ブレーキキャリパーが黄色になるほか、四輪操舵、電子制御LLSD、専用サスペンション、そしてAMGダイナミックエンジンマウントが装備される。
外観上での違いはリアのエンブレムのほか、フロントグリル、そしてフロントフェンダー周り。そのフロントフェンダーには上段に「TURBO」、下段に「ELECTRIFIED」のエンブレムが設けられる。そう、このクルマはハイブリッド車なのだ。
エンジンはマイスターによる手組み
GT63クーペには最高出力585馬力の4L V8ツインターボエンジンが与えられていた。一方、GT43クーペはというと2L 直列4気筒ターボエンジンに、スタータージェネレーターモーター（BSG）の組み合わせ。もちろんマイスターによる手組みのエンジンで、製作者のエンブレムが誇らしく輝く。
エンジンの気筒数は半分になれど、最高出力は半分にあらず。なんと421馬力と十分すぎるほどのハイパワーを発生させる。となると、余程大きなターボチャージャーがついているのか、と気になるところ。そしてターボラグがあるのでは？
そんな心配はご無用。メルセデスがターボラグという無粋なことをするわけがない。彼らはタービンホイールをモーターの力を使って最適制御しているのだ。具体的には、エンジンが低回転の時（＝排気の負圧が下がっている状態）などはモーターでタービンを回し、いざという時は一瞬でブーストがかかるようにしているのだ。
そしてここが重要なのだが、GT63は四輪駆動であるのに対し、GT43は後輪駆動。つまりFRレイアウトなのである。
この連載の記事
-
第571回
自動車原点回帰と最先端の融合！ EV版「MINI COOPER SE」はクラシックMINIへのオマージュを貫いた進化だ
-
第570回
自動車長時間駆動702kmを実現！ 日産の「新型リーフ」が軽快で使いやすいコンパクトクーペSUVへ進化
-
第569回
自動車ルノーの最新SUV「キャプチャー」の2つのハイブリッドシステムは街中かワインディングかで選ぶべし！
-
第568回
自動車3年連続輸入SUVナンバーワン「T-Cross」の実力は？ マイナーチェンジで魅力がマシマシ！
-
第567回
自動車Hondaの「UNI-ONE」はASIMOの技術で左右駆動も可能な最新ハンズフリーパーソナルモビリティ
-
第566回
自動車爆速＆ラグジュアリー体験！ 最強のベンツ・Gクラスに現役アイドルが乗って実感した贅沢空間
-
第565回
自動車ロードスターの200台限定車を「グランツーリスモ7」内で試乗！ パワフルで安定した走りに感動
-
第564回
自動車マツダ「ロードスター」のエントリーグレードはスポーツウェアのようなフィットする走り！ 軽快な加減速としなやかなコーナリング
-
第563回
自動車スポーツカー好き絶賛！ Honda プレリュードの「Honda S+Shift」で感じる本物のエンジンサウンドと変速感に感動
-
第562回
自動車こんな試乗見たことある？ クラウンで走る志賀島と藍染ワークショップで新しい移動体験をしてきた
- この連載の一覧へ