あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ 第625回
マツダ「CX-60」
【燃費テスト】マツダ「CX-60」ディーゼルで東京～大分1200km無給油チャレンジ！ 結果は意外な結末に
2026年04月18日 15時00分更新
突然ですが、マツダ「CX-60」や「CX-80」のe-SKYACTIV D 3.3（3.3L 直列6気筒ディーゼル・マイルドハイブリッド）搭載車の高速道路燃費が、リッター20kmを超えるという話を聞いたことはありませんか？
調べてみると、CX-60の燃料タンク容量が58Lということで、東名高速・用賀ICから大分県にあるサーキット「オートポリス」までの約1200kmを走り切れるのか試してみました。
計算上では行けるはずだけど
無謀なチャレンジに挑戦
コトの次第は御殿場で行なわれたCX-60（マイナーチェンジ前）の試乗会でのこと。指定されたコースは新御殿場ICから新東名で名古屋方面へ走ってください、というもの。「燃費が良いから120km/h区間はキッチリ踏んできて」というお達しまで。
「いくらディーゼルといっても、そんな燃費が良いわけがない」と思ったら、なんとリッター20kmを超えたではありませんか！ コンパクトカーなら話はわかりますが、大型のSUVですよ!? 当然、この驚きを記事では伝えるわけです（マツダの大型SUV「CX-60」はリッター20kmを超える好燃費の快適・快速SUVだった）。
書いている時はテンションMAXなのですが、少し時間が経つと「マツダ広報部の手にひらで踊らされているのでは……」と思うように。なにより「たまたま新東名下り線の一部区間だけがリッター20km超えで、その先は大した数字が出ないのでは」とも。
というのも、120km/hを出させるのなら、東北道の岩槻IC～佐野藤岡ICでもいいはず。佐野藤岡なら、帰りに美味しいラーメンをサクッと食べて帰れるわけでして。
そこでオートポリスに行く用事があったことを良いことに、CX-60のe-SKYACTIV D 3.3を借用。リッター20kmで燃料タンク容量58Lなら、東京～オートポリスまでの1200kmを無給油で走り切れるだろう、と思ったわけです。
ルートは東名高速の用賀ICから、ひたすら西へ。大阪、京都、神戸、そしてマツダの故郷である広島を抜けて、関門橋を渡り、大分道の日田ICへ向かうというもの。Googleマップによると14時間30分かかるそうですが、実際は休憩やら仮眠やらで20時間くらいかかることは、以前の挑戦でよくわかっています。
いざ出発！ 一般道から驚きの低燃費
まずは一般道の燃費から。都心部から環八（環状八号線）まで走ったのですが、これがなんとリッター16kmを記録。三軒茶屋のあたりの定番渋滞でもこの数字だから驚きです。
そうこうして用賀IC近くのガソリンスタンドで給油。オドメーターをゼロにセット。この段階で「630km走れますよ」というクルマからのアナウンスを見て「途中で給油するだろうな」と思うわけです。
給油中にナビ入力。マツダはタッチパネルではなく、ジョグシャトルダイヤルをグルグルして入力します。そして13時にスタート。
ガソリンスタンドを出てすぐ東名に合流。あとはクルーズコントロールを使って、法定速度内で走り続けるだけ。初期の頃は車線監視機能付きアダプティブクルーズコントロール動作中に神経質な挙動をみせることがありましたが、マイナーチェンジ後では、そのような挙動もありません。
CX-60の商品改良版では、バネレートを変更したのだそう。CX-60はスポーティー、CX-80は乗用車という味付けは変わらないものの、乗り心地などは改善しているようです。高速道路のつなぎ目で突き上げを感じるものの、仕立てのよい室内と相まって快適なドライブです。
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