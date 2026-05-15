『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

「充電器なんてものがなければいいのに」

今日も、鞄の中で充電器のコードがまた固く結ばれているのを見て思ってしまいました。出かけるたびに残量を気にし、コンセントのある落ち着き場所を探し、旅先ではまず充電器を忘れていないか確認する。便利な機械に囲まれているはずなのに、その便利さを支える小さな付属品に、こんなにも行動を縛られているのはやっぱり少しおかしい。

今回紹介する日本エイサーの「Swift Go 14 AI」は、その名のとおり、今人気のAI PCです。しかも重量1.2kgを切る軽さで、どこにでも持ち歩けて、外出先でもばりばりAI使えちゃうぜ！っていうノートPCなんです。



でも、「このPCの一番の売りは？」と聞かれたら、僕はこう即答するでしょう。「このPCなら、充電器なんてもういらないんです！」って。

このSwift Go 14 AI、バッテリーだけで最大23.5時間も動きます。朝家を出てから夜帰宅するまで、コンセントの場所を気にせず使い倒せるってことです。これ、僕のようなモバイルワーク派には最高に嬉しいポイントなんです。

「そろそろAI PCが気になってきている」「ノートPCを買い替えたいけど、どれがいいのか迷う」そんな人に、今僕が強く推したい有力な一台。モバイルワーク派の福音となるこのマシンをじっくり紹介していきます！

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