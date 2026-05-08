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パナソニック コネクト「CF-SC7」
また同じ見た目！919gの新型レッツノート「SC7」 でもそれがいい！中身は当然最新AI
2026年05月08日 17時00分更新
「あ、またこの形だ」。新型レッツノート「SC7」をひと目見て、そう安心したあなたは、きっと正しいビジネスマンです。
世の中のノートPCが薄さやスタイリッシュさを競い合い、ポート類を削ぎ落としていく中で、レッツノートだけは頑なに「道具としての完成形」を守り続けています。もはやこれはノートパソコンという括りではなく、「レッツノート」という独自の進化を遂げた唯一無二のジャンルと言っても過言ではありません。
今回の進化の目玉は、その変わらない筐体に閉じ込められた最新の知能。ついにCore Ultra シリーズ3を搭載し、時代の最先端を行く「Copilot+ PC」へと生まれ変わりました！
デザインが完成されているからこそ、中身が最新のAI仕様になるだけで、私たちは迷わず「これが欲しかったんだ」と言える。そんな、ガラパゴス的進化の極致に迫ります。
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【目次】この記事で書かれていること：
CF-SC7を購入する3つのメリット
1）最新AIの力で、ビジネスの「当たり前」を底上げ
2）どこでも書斎に変える、12.4型の絶妙なコンパクトさ
3）変わらないからこそ、生産性は止まらない
購入時に確認したい2つのポイント
1）初見殺し⁉ 独特すぎる「レッツ作法」
2）見た目以上の価値を理解できるか
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