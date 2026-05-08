「あ、またこの形だ」。新型レッツノート「SC7」をひと目見て、そう安心したあなたは、きっと正しいビジネスマンです。



世の中のノートPCが薄さやスタイリッシュさを競い合い、ポート類を削ぎ落としていく中で、レッツノートだけは頑なに「道具としての完成形」を守り続けています。もはやこれはノートパソコンという括りではなく、「レッツノート」という独自の進化を遂げた唯一無二のジャンルと言っても過言ではありません。



今回の進化の目玉は、その変わらない筐体に閉じ込められた最新の知能。ついにCore Ultra シリーズ3を搭載し、時代の最先端を行く「Copilot+ PC」へと生まれ変わりました！



デザインが完成されているからこそ、中身が最新のAI仕様になるだけで、私たちは迷わず「これが欲しかったんだ」と言える。そんな、ガラパゴス的進化の極致に迫ります。

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